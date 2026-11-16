Por Maria Luiza Amorim

Publicada em 16/11/2026 às 11h21

Rondônia consolidou sua posição como a terceira maior economia da Região Norte, alcançando um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 84,98 bilhões em 2024, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa um crescimento nominal de 11,15% em relação a 2023, quando o PIB estadual foi de R$ 76,46 bilhões. O estado também registrou o maior PIB per capita da Região Norte, atingindo R$ 48.665,19, valor 28,3% superior à média regional.

O levantamento, analisado pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), por meio da Gerência de Estudos e Análise Socioeconômica (GEA), apresenta a evolução da economia rondoniense entre 2016 e 2024. Nesse período, o PIB estadual passou de R$ 39,46 bilhões para R$ 84,98 bilhões, acumulando expansão nominal de 115,4%, superior à registrada pelo Brasil (87,9%) e pela Região Norte (110%). Os indicadores contribuem para o acompanhamento do desempenho econômico e fornecem subsídios ao planejamento e à formulação de políticas públicas.

DESTAQUE NA ECONOMIA REGIONAL

Com participação de aproximadamente 12% no PIB da Região Norte, Rondônia manteve a terceira posição no ranking regional, atrás apenas do Pará, com R$ 291,13 bilhões, e Amazonas, com R$ 177,23 bilhões. O desempenho estadual também superou o de Tocantins, que registrou R$ 68,09 bilhões, reforçando a relevância de Rondônia no cenário econômico regional.

Outro indicador de destaque foi o PIB per capita, que corresponde à divisão do Produto Interno Bruto pelo número de habitantes. Em 2024, Rondônia alcançou R$ 48.665,19 por habitante, ocupando a primeira posição entre os estados da Região Norte, à frente de Tocantins (R$ 43.166,87) e Amazonas (R$ 41.397,46).

SETORES PRODUTIVOS FORTALECEM ECONOMIA

A composição econômica de Rondônia demonstra a participação de diferentes atividades produtivas. Em 2024, o setor de serviços, incluindo a administração pública, respondeu por 62,8% do Valor Adicionado Bruto (VAB) estadual, seguido pela agropecuária, com 20,4%, e pela indústria, com 16,8%.

A agropecuária ampliou sua participação em 1,5 ponto percentual em relação a 2023, impulsionada pela relevância da pecuária bovina e da produção de grãos. A geração de energia hidrelétrica e as atividades logísticas ligadas ao corredor do Rio Madeira também integram os fatores que contribuem para a dinâmica econômica do estado.

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

A análise dos indicadores econômicos permite identificar tendências, acompanhar a participação dos setores produtivos e contribuir para a definição de estratégias de desenvolvimento. O levantamento também evidencia a importância do planejamento público para orientar ações voltadas ao fortalecimento da economia estadual.

Para a titular da Sepog, Beatriz Basílio Mendes, o acompanhamento dos dados econômicos é essencial para orientar as decisões da administração estadual. “Os resultados demonstram a evolução da economia de Rondônia e demonstram a importância de um planejamento estratégico baseado em dados e indicadores. Temos trabalhado para transformar essas informações em instrumentos que auxiliem na formulação de políticas públicas, na definição de prioridades e na construção de estratégias que contribuam para o desenvolvimento sustentável e o aprimoramento da gestão estadual”, ressaltou.

O estudo foi elaborado pela Gerência de Estudos e Análise Socioeconômica (GEA), vinculada à Sepog, com base nas informações das Contas Regionais do Ibge. O levantamento contempla a evolução do PIB, a participação de Rondônia na economia regional e nacional, o PIB per capita e a composição das atividades econômicas, oferecendo informações para gestores públicos, pesquisadores e a sociedade.