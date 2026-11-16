Por Juliana Martins

Publicada em 16/11/2026 às 11h19

Os novos equipamentos representam um importante reforço para as atividades desenvolvidas pelos agricultores da região (Foto: Juliana Martins I Assessoria parlamentar)

O fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo à produção rural seguem entre as prioridades do mandato do deputado estadual Laerte Gomes (PSD). Nesta segunda-feira (16), o parlamentar esteve no município de Mirante da Serra, onde realizou a entrega de um trator agrícola e uma grade aradora à Associação Paulo Bento, localizada na Linha 70. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar de sua autoria, atendendo a uma solicitação do vereador Jorjão da 60 e do prefeito Neno Andrade.

A entrega contou com a presença do prefeito, do vereador, do presidente da associação, Valmir, de produtores rurais, associados e integrantes da equipe da Prefeitura Municipal. A agenda também foi acompanhada por Rosária Helena.

Os novos equipamentos representam um importante reforço para as atividades desenvolvidas pelos agricultores da região, proporcionando melhores condições de trabalho no campo, mais eficiência no preparo do solo e redução dos custos de produção. Com o acesso ao maquinário, os produtores poderão ampliar sua capacidade produtiva e otimizar o aproveitamento de suas propriedades.

Durante a entrega, Laerte Gomes destacou que investir na mecanização agrícola é uma das formas de garantir melhores oportunidades para quem vive e trabalha no campo. Segundo o parlamentar, o objetivo é oferecer condições para que o pequeno produtor consiga produzir mais, com menos despesas e maior rentabilidade.

“Essa é a nossa linha de trabalho, fortalecer o pequeno produtor, o pequeno agricultor, para que ele tenha condições de produzir mais na mesma área, com custo baixo e acesso a equipamentos, tratores e assistência técnica. Queremos que essas famílias tenham melhores condições de trabalho e maior lucratividade com aquilo que produzem”, destacou o deputado.

Laerte Gomes também ressaltou que os benefícios desses investimentos vão além das propriedades rurais, refletindo diretamente na economia dos municípios. Isso porque o fortalecimento da produção agrícola contribui para a geração de renda, a movimentação do comércio e o desenvolvimento das comunidades.

“Quando o produtor rural tem condições de produzir mais e melhorar sua renda, quem ganha é toda a família e também o comércio local. É um investimento que fortalece o campo e movimenta a economia do município”, afirmou.

O parlamentar agradeceu ao presidente da Associação Paulo Bento, Valmir, pela recepção, aos associados, ao prefeito Neno Andrade, ao vereador Jorjão da 60 e a toda a equipe da prefeitura que participou da entrega. Também registrou o acompanhamento de Rosária Helena durante a agenda.

Para Laerte Gomes, a destinação de recursos para aquisição de máquinas e implementos agrícolas faz parte de um trabalho permanente de apoio ao setor produtivo, especialmente às associações que representam os pequenos agricultores de Rondônia.

“Seguimos trabalhando pelo setor produtivo, fortalecendo a agricultura familiar e garantindo investimentos que chegam diretamente a quem produz. É assim que continuamos trabalhando por Rondônia”, concluiu o deputado.