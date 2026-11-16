Por Welik Soares

Publicada em 16/11/2026 às 10h32

O deputado estadual Delegado Camargo (PL) cobrou do Governo de Rondônia informações sobre a fila de espera para a realização de tomografia computadorizada da coluna torácica, com ou sem contraste, no município de Jaru.

Por meio da Indicação 18217/26, protocolada em 7 de outubro, o parlamentar encaminhou o pedido ao chefe do Poder Executivo estadual, com cópia à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O objetivo é obter dados atualizados sobre a demanda pelo procedimento e as condições de atendimento oferecidas à população.

Entre os questionamentos apresentados estão o número total de pacientes que aguardam pelo exame e o tempo médio entre o encaminhamento médico e a realização do procedimento. Camargo também solicita informações sobre a existência de contratos com clínicas, hospitais ou laboratórios, além da quantidade de exames contratados e efetivamente realizados em 2026.

O documento ainda questiona quais critérios são utilizados para definir a prioridade dos pacientes, se existe previsão de ampliação da oferta por meio de novas contratações, mutirões ou aquisição de equipamentos e quais dificuldades operacionais contribuem para a manutenção da fila.

Outro ponto levantado pelo deputado é a quantidade de profissionais habilitados e disponíveis em Rondônia para realizar esse tipo de exame.

Na justificativa da indicação, Delegado Camargo destaca que a demora na realização de exames especializados pode atrasar diagnósticos e o início de tratamentos, aumentando os riscos de agravamento das condições de saúde dos pacientes.

Fiscalização da saúde pública

O parlamentar afirma que a solicitação faz parte de sua atuação fiscalizadora sobre os serviços públicos estaduais. Como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, Camargo busca obter informações que permitam avaliar a estrutura de atendimento, identificar possíveis gargalos e cobrar providências do Executivo.

A disponibilização dos dados também é considerada importante para garantir transparência à população e subsidiar medidas que possam reduzir o tempo de espera pelo procedimento.

Até o momento, a indicação tem como finalidade solicitar informações e esclarecimentos ao Governo do Estado. A quantidade de pacientes na fila, o prazo médio de espera e as medidas eventualmente previstas pela Sesau dependem de resposta oficial dos órgãos responsáveis.