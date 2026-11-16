Por Herbert Lins

Publicada em 16/11/2026 às 09h00

Entre fantasmas administrativos e alianças em Brasília, Rondônia cobra resultados

CARO LEITOR, na obra de sua autoria, Vigiar e Punir, o filósofo francês Michel Foucault demonstra como o poder se estabelece por mecanismos de vigilância, disciplina e controle social. A sociedade moderna não precisa apenas de punições explícitas: desenvolve instituições, normas e dispositivos capazes de observar comportamentos, produzir obediência e moldar indivíduos. Escolas, prisões, hospitais e estruturas burocráticas tornam-se instrumentos dessa engrenagem. O conceito do panóptico simboliza uma sociedade na qual o indivíduo, sem saber quando está sendo observado, passa a vigiar a si próprio. A reflexão permanece atual diante da expansão da vigilância digital, do monitoramento de dados e da inteligência institucional. O perigo começa quando a justificativa da segurança ultrapassa os limites da legalidade e invade liberdades individuais. Afinal, proteger a sociedade é dever do Estado; transformá-la em objeto de vigilância permanente é outra história.

Vigiados

O panóptico de Michel Foucault traduz a lógica de uma sociedade permanentemente observada. Inspirado no modelo de vigilância de Jeremy Bentham, revela como o poder disciplina indivíduos pelo medo de estarem sob controle, mesmo sem saber quando são vigiados.

Limites

Na modernidade, os olhos do Estado se multiplicaram: câmeras, bancos de dados, rastreamento digital e inteligência institucional ampliaram os meios de investigar indivíduos. O desafio é impedir que a segurança se transforme em vigilância sem limites.

Assinatura

Com assinatura do procurador-geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, o Diário Eletrônico do MPRO publicou a adesão da instituição à Câmara Temática do Sistema de Justiça em colaboração com o SISBIN (CTSJ-SISBIN), iniciativa articulada com a ABIN.

Inteligência

A iniciativa institucionaliza a cooperação com a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), buscando integrar conhecimentos estratégicos, desenvolver projetos conjuntos e fortalecer a atividade de inteligência na defesa da ordem jurídica.

Intercâmbio

Na prática, a parceria abre espaço para intercâmbio de informações, inteligência financeira, geotecnologia, segurança cibernética e capacitação técnica. O objetivo é transformar dados qualificados em instrumentos de prevenção, enfrentamento de ameaças e base para tomada de decisões.

Integração

Para Rondônia, a integração do MPRO com o CTSJ-SISBIN tem peso estratégico. A posição amazônica e os desafios envolvendo crime organizado, corrupção, lavagem de dinheiro e ilícitos ambientais exigem inteligência articulada, capaz de superar fronteiras e antecipar riscos.

Desafio

Com vigência indeterminada, a adesão representa um avanço na articulação institucional do MPRO. O desafio será converter a cooperação em resultados concretos, preservando a legalidade, o sigilo e as garantias fundamentais da sociedade.

Selo

O TCE-RO conquistou, pela quinta vez consecutiva, o Selo Diamante de Transparência Pública, alcançando 99,7% no índice do PNTP. Sob a presidência de Wilber Coimbra, o resultado reforça o controle social e a prestação de contas.

Prometeu

Na campanha, Bruno Scheid (PL) prometeu mobilizar a bancada federal de Rondônia para destinar emendas ao governo estadual e viabilizar o novo João Paulo II, em Porto Velho, e o Hospital Regional de Ariquemes. A promessa exige articulação futura.

Bancada

Em Brasília, a bancada reuniu-se sob a articulação do deputado federal Maurício Carvalho (União) para discutir cortes nas emendas diante do aperto fiscal. Para 2027, Rondônia tem previsão de R$ 602,7 milhões, valor sob pressão.

Contemplar

A bancada federal de Rondônia reúne oito deputados e três senadores. Os R$ 602,7 milhões são coletivos, não individuais, e serão distribuídos em até oito emendas, que podem contemplar diferentes setores, inclusive a construção de hospitais.

União

Em tese, os R$ 602,7 milhões permitiriam ampliar a rede hospitalar. Rondônia reivindica duas unidades estratégicas: uma em Porto Velho e outra em Ariquemes. O entrave parece político: falta união para tirar os projetos do papel.

Aliados

O governador eleito Marcos Rogério (PL) não deverá enfrentar grandes dificuldades na relação com a bancada federal, cenário que marcou governos anteriores. Ele inicia a transição com uma base parlamentar expressiva e aliados no Congresso Nacional.

Favorecer

Marcos Rogério reúne três senadores do PL, três deputados federais da legenda e outros dois parlamentares eleitos por partidos aliados. Ao todo, são oito representantes com vínculos políticos que podem favorecer a interlocução com o Governo Federal.

Ampliar

O governador eleito Marcos Rogério ainda poderá ampliar sua base, atraindo Maurício Carvalho e Thiago Flores, ambos do União Brasil. Outra possibilidade de aproximação é a deputada federal Juliane Fúria (PSD), ampliando o diálogo com a bancada.

Articular

Com maioria na bancada federal, Marcos Rogério (PL) terá condições políticas de articular a destinação de emendas para construir os hospitais de Porto Velho e Ariquemes. O desafio será transformar apoio parlamentar em prioridade orçamentária.

Movimenta

A eleição da Mesa Diretora da ALERO movimenta os bastidores do poder. Em jantar realizado em Brasília, teria sido articulado o nome de Jean Mendonça (PL) para a presidência e Lucas Torres (PL) para a primeira secretaria da Casa.

Demolir

A Prefeitura Municipal de Porto Velho (PMPV) decidiu demolir o prédio que abrigava a Escola Municipal de Dança, encerrando mais um capítulo de abandono de um equipamento cultural. A cidade perde um espaço de formação artística e desenvolvimento de habilidade artística.

Explicar

Derrubar é fácil. Difícil é explicar por que a classe política local nada fez para recuperar o imóvel e por que a PMPV promove a demolição sem apresentar um projeto para o terreno. Porto Velho perde história, enquanto o planejamento cultural continua ausente.

Fantasmas

Falando em planejamento, fantasmas de gestões anteriores voltaram a rondar a Prefeitura de Porto Velho. Léo Moraes (Podemos) enfrenta problemas recorrentes que desafiam administrações e cobram soluções duradouras para a capital com urgência.

Transporte

O primeiro é a crise do transporte coletivo. A ameaça de greve, motivada por atrasos salariais de motoristas, cobradores e colaboradores do sistema de transporte coletivo de passageiros, expõe a fragilidade do sistema e reacende um problema que já assombrou gestões passadas em Porto Velho.

Alagações

O segundo fantasma atende pelo nome de alagação. Na campanha, Léo Moraes (Podemos) gravou vídeo após temporal, às vésperas da eleição, prometendo enfrentar o problema que também marcou a gestão de Hildon Chaves (PSDB). Hoje, cobrança é por resultados.

Aguarda

As intervenções paliativas da gestão Léo Moraes não têm apresentado resultados efetivos no combate as alagações, enquanto a PMPV aguarda recursos federais para iniciar as obras de macrodrenagem. O vereador Dr. Breno Mendes (Avante) afirmar que a PMPV reservou 20% do orçamento deste ano para combater alagações.

Sério

Falando sério, no fim das contas, a política é feita de promessas, alianças e capacidade de entrega. Governar não é colecionar apoios, gravar vídeos ou anunciar intenções. É transformar força política em obras, planejamento e resultados. O eleitor observa, cobra e não esquece. Afinal, discurso não constrói hospital, não acaba com alagação e tampouco coloca ônibus na rua.