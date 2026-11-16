Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 16/11/2026 às 10h44

O Brasil avançou na integração dos sistemas alimentares à política climática nacional, mas ainda precisa superar contradições e garantir a implementação das medidas previstas. É o que mostra a atualização do Índice de Avaliação dos Sistemas Alimentares nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (Food Systems NDC Scorecard), que elevou a pontuação brasileira de 6 para 8,5, em uma escala de 12 pontos, entre 2025 e 2026.

O avanço foi registrado após a publicação do Plano Clima, principal instrumento de implementação dos compromissos brasileiros no Acordo de Paris. O documento incorporou medidas relacionadas não apenas à produção agropecuária, mas também ao processamento, à distribuição, ao consumo e ao desperdício de alimentos.

O índice foi desenvolvido por quatro organizações: Mercy For Animals, Center for Biological Diversity, Global Alliance for Improved Nutrition e Global Law Alliance for Animals and the Environment. A metodologia avalia como os países integram os sistemas alimentares às NDCs, compromissos apresentados no âmbito do Acordo de Paris para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e se adaptar às mudanças climáticas.

Na primeira avaliação, publicada em setembro de 2025, o Brasil havia recebido classificação considerada fraca. A análise atualizada passou a incluir o Plano Clima, que ainda não estava publicado quando foi realizada a primeira edição do levantamento.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O que mudou no Plano Clima

Entre os avanços identificados está a inclusão de medidas para reduzir o consumo de energia e as emissões no processamento de alimentos, apoiar a agricultura familiar, mapear a produção e o processamento de proteínas alternativas e criar estruturas de abastecimento agroecológicas. O plano também prevê tecnologias para prolongar a vida útil dos alimentos e o aproveitamento de resíduos orgânicos na produção de bioenergia e fertilizantes.

Outra mudança apontada pelo estudo é o reconhecimento dos impactos ambientais e climáticos associados a padrões alimentares de alto impacto, especialmente ao consumo excessivo de carne. O documento relaciona esse padrão também a riscos para a saúde, como determinados tipos de câncer, diabetes e doenças cardiovasculares.

Como referência para a alimentação saudável, o Plano Clima prevê a divulgação do Guia Alimentar para a População Brasileira, que recomenda que alimentos in natura ou minimamente processados, predominantemente de origem vegetal e de diferentes tipos, constituam a base da alimentação.

O levantamento também destaca medidas relacionadas à transição justa e à justiça climática, como a concessão de crédito rural para mulheres e a proteção da segurança territorial de povos indígenas e comunidades quilombolas. Entre as políticas de alimentação e nutrição, menciona a exclusão de alimentos ultraprocessados da cesta básica e a incorporação do conceito de Saúde Única (One Health), que considera a interdependência entre a saúde humana, animal e ambiental.

Contradições e desafios

Apesar da melhora na avaliação, o estudo identifica medidas do Plano Clima que podem entrar em conflito com outros objetivos de sustentabilidade. Para Vanessa Garbini, vice-presidente de Relações Institucionais e Governamentais da Mercy For Animals, esse desalinhamento ainda representa um desafio para a política brasileira.

“O Plano Clima representa um avanço importante na integração dos sistemas alimentares à política climática brasileira, mas a avaliação aponta oportunidades para avançar ainda mais. A manutenção de medidas que comprometem outros objetivos de sustentabilidade, como a intensificação da pecuária, continua sendo um desafio para garantir maior alinhamento entre as políticas de alimentação e clima do Brasil”, diz Vanessa.

O estudo também chama a atenção para o Marco de Referência sobre Sistemas Alimentares e Clima para Políticas Públicas. Embora o Plano Setorial de Segurança Alimentar e Nutricional estabeleça como meta desenvolver o documento até 2027, o próprio levantamento informa que ele já havia sido publicado no final de 2025. O desafio, portanto, é avançar na execução de suas recomendações.

Entre elas está o incentivo à transição para padrões alimentares mais saudáveis, com maior presença de alimentos de origem vegetal. Segundo o documento, essa mudança poderia contribuir para mitigar 45 milhões de toneladas de carbono por ano. O marco também propõe reorientar subsídios e políticas fiscais, considerando os impactos negativos e os custos ambientais de modelos agrícolas menos sustentáveis.

Alimentação e saúde

A avaliação também relaciona as políticas alimentares aos desafios de saúde pública. Segundo dados citados por Vanessa Garbini, o consumo médio de carnes bovina, ovina e de aves supera as recomendações da Dieta da Saúde Planetária, desenvolvida pela comissão EAT-Lancet, em todas as regiões brasileiras.

A ingestão de proteínas excederia as necessidades metabólicas entre 20% e 80%, conforme a faixa de renda. Ao mesmo tempo, quase oito em cada dez adultos das capitais brasileiras não consomem frutas e hortaliças em quantidade suficiente.

“Esses dados reforçam a necessidade urgente de políticas públicas que garantam acesso equitativo a dietas verdadeiramente saudáveis e sustentáveis. Essa não é apenas uma questão de política climática: é uma necessidade imperativa para a saúde pública e planetária”, afirma Garbini.