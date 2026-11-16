Por IG

Publicada em 16/11/2026 às 10h37

Adriane Galisteu já foi uma menina pobre, que não podia comer as coisas de que gostava porque a mãe não tinha dinheiro para comprar.

Ela sempre foi decidida a conquistar seu próprio dinheiro e a dar à mãe tudo aquilo que ela não pôde ter no passado.

E conseguiu.

A primeira conquista foi com o livro sobre sua história com Ayrton Senna. A publicação foi um grande sucesso.

Logo depois, veio a revista Playboy, na qual Galisteu bateu recorde de vendas.

Depois, veio o programa na RedeTV!, onde ela ganhava bem. Em seguida, recebeu uma oferta generosa da TV Record.

Um dos maiores prêmios foi o contrato fantástico de quatro anos, com salário de R$ 1 milhão por mês, que Silvio Santos lhe ofereceu naquela época.

Paralelamente , foram muitos milhões recebidos por trabalhos publicitários.

Ela decidiu que era importante morar bem e c omprou um apartamento no mesmo endereço onde morava Jô Soares. Teve a sorte de adquirir o imóvel quando a região ainda estava com baixa valorização.

Assim, tinha dinheiro e morava muito bem.

Mas Silvio Santos, por motivos que ainda não vou contar, não renovou seu contrato.

Ela ainda fez alguns trabalhos publicitários e chegou a ser o nome de perfume mais vendido do país.

Tentou também apresentar um programa na TV Bandeirantes, mas a atração era mal dirigida e não deu certo. Tinha um Ibope pífio.

Aquilo acendeu um alerta para ela. Afinal, não sabia onde mais poderia trabalhar para ganhar um bom dinheiro.

E ficou um bom tempo fora do ar, sem grandes rendimentos.

Começou a ter pavor de ficar pobre outra vez e de não poder comer aquilo de que gostava.Leia também

Mas aconteceu que a TV Record não estava acertando na escolha dos apresentadores de A Fazenda.