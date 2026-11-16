Por Thaís Alves

Publicada em 16/11/2026 às 11h48

Após as fortes chuvas registradas na última quinta-feira, equipes técnicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realizaram vistorias nas zonas Sul e Leste de Porto Velho para avaliar os pontos de alagamento e identificar as intervenções necessárias para melhorar o escoamento da água.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Seinfra, dá continuidade às ações de monitoramento, manutenção e ampliação do sistema de drenagem urbana, com serviços voltados à recuperação das estruturas danificadas e à prevenção de novos transtornos durante o período chuvoso.

Na zona Sul, no cruzamento da rua João Paulo I com a avenida Campos Sales, a equipe técnica identificou o rompimento de uma das duas tubulações existentes no local, cada uma com dois metros de diâmetro. O dano compromete o escoamento da água e exige uma intervenção para restabelecer o funcionamento adequado da estrutura.

Os serviços estão programados para começar na próxima segunda-feira, com a limpeza do canal e a substituição do tubo danificado. A medida busca recuperar a capacidade de escoamento e minimizar os transtornos provocados pelas chuvas na região.

Ampliação da rede de drenagem busca melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir alagamentos

Já na zona Leste, no cruzamento da avenida Mamoré com a rua Caúla, a Prefeitura prevê a implantação de uma nova rede de drenagem, com aproximadamente 350 metros de extensão. A previsão é que os trabalhos tenham início nos próximos 20 dias, após a conclusão dos procedimentos necessários.

A intervenção busca ampliar e complementar a rede existente, melhorando o direcionamento das águas pluviais e contribuindo para reduzir os alagamentos registrados naquela região.

O prefeito Léo Moraes destacou que o trabalho preventivo e a recuperação da infraestrutura são fundamentais para minimizar os impactos das chuvas e melhorar as condições de vida da população.

“Estamos trabalhando para resolver os problemas de drenagem e preparar a cidade para enfrentar o período chuvoso. Nosso compromisso é realizar intervenções que tragam resultados concretos, reduzam os alagamentos e garantam mais segurança para quem vive e circula pela nossa cidade”.

Vistoria técnica identifica necessidade de substituição e ampliação de estruturas da rede de drenagem

As intervenções previstas para as duas regiões contemplam necessidades diferentes. Enquanto na zona Sul será necessária a substituição de uma tubulação danificada, na zona Leste o trabalho prevê a implantação de uma nova rede para ampliar a capacidade de escoamento da água.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, ressaltou que as equipes estão atuando para identificar as causas dos alagamentos e executar os serviços necessários.

“Estamos acompanhando os pontos afetados pelas chuvas e trabalhando para solucionar os problemas identificados. Nosso objetivo é melhorar a drenagem e garantir mais segurança e tranquilidade para a população”, afirmou o secretário.

O levantamento realizado pelas equipes técnicas permite avaliar as condições das estruturas existentes e definir os serviços necessários em cada local, considerando os danos identificados durante as vistorias.

Servidora da Prefeitura detalha as vistorias realizadas para identificar os pontos que precisam de melhorias na rede de drenagem

A encarregada Jéssica Toebe destacou a importância desse trabalho para identificar os problemas e direcionar as intervenções.

“Estamos realizando vistorias para identificar as condições da rede de drenagem e verificar quais serviços são necessários. Com esse levantamento, conseguimos direcionar as equipes para as intervenções e melhorar o escoamento da água”.

A Prefeitura segue monitorando os pontos mais afetados pelas chuvas e realizando ações de manutenção, limpeza e ampliação da rede de drenagem. Os serviços buscam melhorar as condições de infraestrutura urbana e reduzir os transtornos enfrentados pelos moradores durante o período chuvoso.

As intervenções fazem parte do planejamento de manutenção da infraestrutura urbana, que considera as condições de cada região e as necessidades identificadas pelas equipes técnicas. A avaliação dos pontos afetados permite definir soluções específicas, priorizando estruturas que precisam de recuperação ou ampliação para melhorar o funcionamento da rede de drenagem.