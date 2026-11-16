Por ENERGISA

Publicada em 16/11/2026 às 14h22

O Grupo Energisa inicia mais uma edição da campanha nacional de negociação de débitos "Negocia Energisa", oferecendo condições especiais para clientes que desejam regularizar suas contas de energia. As oportunidades de negociação incluem descontos que podem chegar a 98% e parcelamento em até 36 vezes sem juros, conforme o perfil da dívida e os critérios da campanha. As condições são destinadas a clientes com pelo menos uma fatura vencida.

A campanha está disponível para clientes atendidos pelas distribuidoras do Grupo Energisa em 11 estados brasileiros: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Juntas, as concessões da companhia atendem 863 municípios. Para facilitar a negociação, os clientes poderão utilizar os canais digitais da Energisa, como o aplicativo Energisa On, a Agência Digital e a assistente virtual Gisa, disponível em www.energisa.com.br/gisa.

“A campanha deste ano mantém nosso foco em oferecer condições facilitadas para que os clientes regularizem seus débitos. Vamos aproveitar esse contato para orientar consumidores sobre a importância de manter o CadÚnico atualizado, contribuindo para que mais clientes elegíveis à Tarifa Social tenham acesso ao benefício”, destaca Bernardo Moreira, gerente de serviços comerciais da Energisa Rondônia.

Financiamento facilitado durante todo o ano

Além das condições disponibilizadas na campanha, os clientes também podem contar com parcelamento de faturas de energia em até 18 vezes e sem entrada o ano todo. A contratação, que está sujeita à análise de crédito e condições vigentes no momento da contratação, pode ser feita pelos canais digitais da Energisa.

Canais de negociação da Energisa Rondônia:

Aplicativo Energisa On

Agência Digital

Whatsapp Gisa pelo número (69) 99358-9673