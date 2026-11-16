Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/11/2026 às 14h00

Educação? – No último final de semana a notícia se espalhou como se fosse rastilho de pólvora. E provocou intensos comentários em redes sociais sobre a veracidade do assunto. Pessoas mais próximas ao deputado estadual, Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), eleito nas eleições gerais de outubro vice do senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, que se elegeu governador seria o secretário de Educação. Rogério e Camargo assumem no dia 6 de janeiro os cargos e, o anúncio do futuro secretariado é muito comentado na imprensa regional e em redes sociais. A princípio, Camargo, que é delegado da Polícia Civil, assumiria a pasta de Segurança Pública, área que ele conhece bem. Conhecido por suas ações de extrema-direita, Camargo é um deputado bem convicto ideologicamente e bem preparado cultural e politicamente. Como boa parte do Magistério tem tendência esquerdista...

Desafios – Os administradores públicos que ocupam cargos executivos, não importa se federal, estadual ou municipal encontram dificuldades para exercerem os cargos, porque a administração pública é muito diferente da área privada. Nem sempre o eleito tem experiência no segmento como é o caso do governador-eleito, Marcos Rogério, com passagens positivas pela área pública, mas de vereador e presidente da câmara em Ji-Paraná, deputado federal, senador e eleito governador nas eleições gerais de outubro. A partir de 6 de janeiro Rogério iniciará uma nova fase na política, a de administrador público executivo e, como uma missão das mais importantes, governar Rondônia, um dos mais jovens e promissores Estados, que está entre os primeiros na produção de café, soja, milho e na pecuária.

Equipe - Acreditamos que, após a conclusão de os trabalhos da Comissão de Transição, presidida pelo deputado federal Lucio Mosquini (PL), campeão de votos (158.421 votos), nas eleições de outubro, que deverá ocorrer antes do recesso parlamentar (22 de dezembro), já teremos os principais nomes da futura equipe de governo. A demora em relacionar os principais secretários sempre cria expectativas boas e ruins. É importante que o eleito divulgue, ao menos, os principais nomes das pessoas que o estarão assessorando durante o mandato. Até porque, jamais a lista irá agradar a gregos e troianos, sempre haverá discórdia, inclusive no próximo grupo. Anunciar a composição da futura “espinha dorsal” do governo, além de possibilitar um período maior de adaptação, já mobilizará as críticas e elogios. Inclusive de Rogério, saber de a recepção da população com os futuros, se aprovam, ou não.

Assembleia – A eleição para composição da futura Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ale), que será no dia 1º de fevereiro continua mobilizando os bastidores da política regional. A cada dia aparece um novo nome que estaria em condições de concorrer à presidência da Ale-RO. A eleição será em seguida a posse, que geralmente tem como presidente o deputado mais “experiente”, o de idade mais avançada, experiente, que comanda o processo de escolha dos membros da Mesa Diretora, com destaque para o futuro presidente para os próximos dois anos. Interessante é que a cada dia surge um nome que estaria se preparando para entrar na disputa. As negociações avançam e constantemente ocorrem mudanças com nomes sendo descartados e outros chegando. A concorrência é enorme.

WhatsApp – Há cerca de um mês estamos sem o WhatsApp, que foi bloqueado pela empresa em razão de uma montagem envolvendo um partido político e um símbolo político-sexual. Como achei criativa a imagem e a frase, “estão tentando me seduzir”, com um duplo sentido, os repassei para algumas pessoas, que julgava serem amigos, não o da “onça”. Um deles certamente ligado ao partido não teve ter aprovado e denunciou. O bloqueio foi quase que imediato e sem qualquer chance de explicação. Como a profissão exige, comunicação, tinha na relação grupos com 100, 200, 300, 400 mensagens/dia. Lógico, não lia todas, mas sempre dava uma “espiada” geral para saber das notícias, informações, fofocas, fake-news. Sempre tem algo de interesse geral. Mas os “puritanos” do WahtsApp simplesmente bloquearam de forma definitiva. E o número do telefone, desde a implantação da Vivo em Rondônia, época da Teleron, o (069) 9.9982.9766 ficou limitado às ligações telefônicas. O do Zap 9.9952.6234, também recebe ligações telefônicas. É o fim da rosca...

Respigo

Impressionante a movimentação nos supermercados de Porto Velho no último final/início de semana (sábado e domingo). Muita gente preocupada com o apagão que está sendo anunciado nas redes sociais +++ Talvez a mobilização esteja relacionada ao anúncio dos Estados Unidos, de um teste de emergências para agências federais americanas marcado para o dia 17 (terça-feira). Na orientação recomendações de agências governamentais do Reino Unido e Estados Unidos e do Brasil, para estocar alimentos, água e outros itens essenciais para as primeiras 72 horas de emergência +++ As autoridades mencionam no protocolo de prevenção para situações como desastres climáticos, mas em nenhum momento um apagão global. Hackers atacaram recentemente o sistema de refrigeração de supermercados da Europa e as redes dos portos de Santos, mas nada a ver com o teste de emergência que está programado para o dia 17 +++ Quem teve a paciência de levantar cedo no domingo (15) para assistir o “importante” amistoso da Seleção Brasileira contra o Japão, mais uma vez ficou decepcionado. Não somente pela derrota (3x2), mas pela pobreza do futebol apresentado pelos pupilos do Carlo Lancelotti e convocados pelos empresários +++ E tem mais Seleção Brasileira dentro da Data FIFA. Na terça-feira 6 horas, mais um amistoso fundamental para o futuro da Seleção Canarinho, que enfrentará a Seleção de Singapura?!

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