Por ASCOM/IFRO

Publicada em 16/11/2026 às 13h40

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) e a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) inauguraram, nesta segunda-feira (9), a unidade compartilhada do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS UNIR–IFRO). Instalada no prédio da UNIR Centro, em Porto Velho, a unidade iniciou os atendimentos em 9 de novembro, com a proposta de integrar serviços de perícia oficial em saúde, segurança do trabalho e acompanhamento multiprofissional.

A parceria busca organizar os fluxos de atendimento, agilizar procedimentos e reunir esforços das duas instituições no cuidado com seus servidores. Entre as demandas que motivaram a implantação estão a necessidade de descentralizar as perícias oficiais, aproveitar de forma integrada os profissionais das instituições e ampliar as ações de prevenção de riscos ocupacionais e atenção à saúde mental.

Para o Reitor do IFRO, Moisés José Rosa Souza, a iniciativa fortalece o cuidado com as pessoas que trabalham na educação. “Se nós não tivermos um cuidado com a saúde física, emocional, mental dos nossos servidores, nós não teremos o profissional”, afirmou. Durante a inauguração, o dirigente destacou a contribuição da universidade para a educação em Rondônia e agradeceu a construção conjunta da unidade. Segundo ele, o SIASS UNIR–IFRO representa um novo momento de cooperação, com foco na saúde dos servidores e no apoio às duas gestões.

A Reitora da UNIR, Marília Lima Pimentel Cotinguiba, também ressaltou o significado da parceria. “O início das atividades do nosso SIASS, da nossa perícia em saúde aqui na Universidade Federal de Rondônia, em parceria com o IFRO, é um passo importante para cuidar cada vez mais da saúde dos nossos servidores”, declarou. Para a reitora, o cuidado com os trabalhadores está diretamente relacionado às atividades desenvolvidas pelas instituições. “Que essa parceria seja profícua, longa, e que a gente continue ajudando a cuidar das pessoas das nossas instituições, que são os bens mais preciosos que a gente tem”, afirmou.

Serviços e organização do atendimento

Entre os serviços previstos estão avaliações periciais relacionadas a licenças para tratamento da própria saúde e por doença em pessoa da família, readaptação funcional, remoção por motivo de saúde, horário especial e avaliação da capacidade para o trabalho. Os procedimentos seguem os requisitos e os fluxos específicos de cada demanda.

A atuação da unidade também contempla ações de saúde e segurança do trabalho, acompanhamento multiprofissional e iniciativas de promoção da saúde e prevenção de agravos. Estão previstos exames médicos periódicos, campanhas educativas, ações de qualidade de vida no trabalho e acompanhamento das condições e dos ambientes laborais.

O Manual Integrado do SIASS UNIR–IFRO orienta a organização desses serviços, com a definição de responsabilidades, etapas e canais de atendimento. O documento estabelece como princípios o acolhimento, o atendimento humanizado, a integração entre as equipes e a proteção das informações pessoais e de saúde.

Pela UNIR, a gestão e a articulação das ações envolvem a Diretoria de Qualidade de Vida do Servidor (DQUALI). No IFRO, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) acompanha os fluxos e a articulação institucional com a unidade. A servidora do IFRO, Stefhany Melo, integra a recepção administrativa em colaboração técnica. Segundo ela, neste primeiro momento, é a única servidora do Instituto a atuar presencialmente na unidade, que está preparada para receber novos integrantes. “Nosso grande objetivo é consolidar um serviço eficiente e humanizado, voltado à perícia oficial, à segurança no trabalho e à promoção da saúde de todos os nossos servidores”, destacou.

Cooperação e continuidade

A parceria foi formalizada pelo Acordo de Cooperação Técnica nº 4/2026, assinado em junho de 2026, com vigência de 48 meses. O instrumento prevê ações conjuntas de perícia oficial, prevenção de agravos, promoção e acompanhamento da saúde e avaliação dos ambientes de trabalho, em consonância com a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal.

Para a diretora de Gestão de Pessoas do IFRO, Cleonice Cabral, a iniciativa fortalece o cuidado com os trabalhadores. “A inauguração da Unidade SIASS UNIR/IFRO é um marco importante para o IFRO e para os servidores que atuam na nossa instituição todos os dias e esta parceria com a Universidade Federal de Rondônia fortalece esse trabalho”, afirmou.

O acordo não prevê transferência de recursos entre as instituições. Segundo a DGP, a contrapartida do IFRO é a disponibilização de servidores para compor a equipe da unidade. Atualmente, o Instituto participa com uma assistente em administração. Para 2027, está prevista a atuação de um assistente social, um psicólogo e um médico psiquiatra, este último com ingresso condicionado à realização de concurso público.

De acordo com a DGP, o IFRO conta atualmente com 1.279 servidores efetivos. Cleonice destacou que a cooperação favorece o uso racional e eficiente de materiais, equipamentos e força de trabalho e agradeceu à UNIR, especialmente à Diretoria de Qualidade de Vida do Servidor, pelo diálogo na construção da parceria.

Em sua fala, Moisés agradeceu à equipe do SIASS da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) pelo atendimento prestado às duas instituições ao longo dos anos. O reitor apresentou a implantação da unidade compartilhada como uma ampliação da rede de cooperação. “Não é um rompimento, é uma parceria, é uma ampliação de uma parceria”, afirmou. Para o dirigente, a nova estrutura contribui para resguardar a saúde dos servidores e apoiar o trabalho desenvolvido pelas instituições.

Ao relacionar o cuidado com os trabalhadores à missão educacional, Moisés destacou a participação de docentes e técnicos administrativos na transformação social. “Nós transformamos a sociedade pelo trabalho que realizamos”, disse.

Como acessar

O envio de atestados e o acompanhamento das solicitações devem ocorrer pelo SouGov.br, nos procedimentos disponibilizados pela plataforma. As demandas que exigem processo administrativo seguem os fluxos próprios no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

O e-mail [email protected] é o canal para orientações e informações administrativas. Conforme o Manual Integrado, esse contato não substitui o SouGov.br ou o SEI quando o uso desses sistemas for obrigatório. O atendimento presencial ocorre conforme a natureza da demanda, mediante orientação e agendamento.

Para os servidores dos campi do interior, a modalidade de atendimento dependerá do procedimento e das regras aplicáveis, podendo envolver recursos digitais, avaliação presencial ou perícia em trânsito, conforme as orientações da equipe responsável.