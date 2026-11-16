Por Assessoria

Publicada em 16/11/2026 às 14h14

Porto Velho foi palco de uma experiência que uniu moda, criatividade e conexões no último sábado, 14 de novembro. O evento de encerramento da primeira temporada do projeto Moda com Café reuniu publicitários, amantes da moda, influenciadores digitais, modelos de passarela e profissionais da comunicação em uma programação que foi além dos tradicionais encontros do segmento.

Idealizado por Lucas Lazu, estudante de Marketing e criador do projeto, o encontro teve como destaque a exibição do último episódio da temporada, celebrando uma iniciativa que busca movimentar o cenário fashion e ampliar os espaços de diálogo e valorização da moda em Rondônia.

A programação contou com dinâmicas inspiradas no formato de competição Corrida das Blogueiras, promovendo interação e descontração entre os participantes. O público também aproveitou um coffee break ao som do DJ Aitan Morais, uma experiência de yoga e drinks à base de café preparados na hora.

Mais do que um evento de entretenimento, a proposta foi criar um ambiente de troca entre diferentes áreas criativas, aproximando moda, publicidade, influência digital e empreendedorismo.

E as novidades não param por aqui. O encerramento da primeira temporada marca também o início de uma nova fase do projeto. A segunda temporada do Moda com Café promete trazer novos rostos, novas histórias e experiências inéditas, ampliando as possibilidades de conexão e dando espaço a outros talentos que movimentam a cena criativa regional.

A iniciativa reforça o potencial de Porto Velho para receber projetos que valorizem a economia criativa e fortaleçam o mercado fashion local.

Moda com Café: mais do que falar sobre moda, criar experiências, revelar talentos e conectar pessoas.