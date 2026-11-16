Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/11/2026 às 14h14

A definição dos campeões estaduais de taekwondo de 2026 ocorrerá no dia 5 de dezembro, em Porto Velho. A última etapa do calendário competitivo da Federação de Taekwondo de Rondônia (FETRON) terá disputas que contribuirão para a classificação final do ranking estadual, utilizado para credenciar atletas aos compromissos nacionais da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) na temporada seguinte.

O XXV Campeonato Estadual de Taekwondo 2026 – Etapa Final contará com competições nas modalidades Gyeorugui, voltada ao combate, e Poomsae, dedicada à execução de formas. Na primeira, estão previstas disputas nas categorias Fraldinha, Mirim, Infantil, Cadete, Juvenil, Sub-21, Adulto e Master, abrangendo competidores de faixas coloridas e pretas. Já o Poomsae terá apresentações individuais, em duplas e por equipes.

As inscrições foram abertas pela FETRON, responsável pela convocação de academias, associações, mestres, instrutores e atletas filiados. O procedimento deverá ser realizado pelos responsáveis de cada agremiação, mediante encaminhamento das fichas de inscrição e dos comprovantes de pagamento pelos canais oficiais da entidade.

Para participar, atletas e técnicos precisam estar regularizados junto à Federação, incluindo o pagamento da anuidade referente a 2026. O prazo final para inscrição está estabelecido no regulamento oficial da competição, disponível no portal da organização.

A etapa de encerramento será realizada após as competições anteriores do calendário estadual, incluindo o Rondônia Open. Além da distribuição de medalhas, os resultados obtidos no evento serão considerados na pontuação que determinará os campeões estaduais e a classificação oficial dos competidores.

A competição tem chancela da FETRON e da CBTKD. Informações sobre regulamento, documentação necessária, pesagem e horários das disputas poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.fetron.com.br, onde também serão divulgadas atualizações sobre a programação.

A etapa final está marcada para um sábado, 5 de dezembro, e encerrará oficialmente o calendário competitivo de taekwondo de Rondônia em 2026.