Por Natália Penha Pessoa

Publicada em 16/11/2026 às 14h19

O Beira Rio Cultural será o ponto de encontro para as comemorações dos 49 anos de Ji-Paraná. De quinta-feira (19) a domingo (22), a Prefeitura realiza uma programação aberta ao público com quatro atrações nacionais, espaço gastronômico e feira de artesanato.

Joelma comanda a primeira noite, na quinta-feira (19), com sucessos que marcaram sua carreira. Na sexta-feira (20), o palco recebe o cantor Isaias Saad, com repertório gospel. O sertanejo será destaque no sábado (21), com a dupla Guilherme & Benuto.

O encerramento, no domingo (22), terá a celebração da Santa Missa, seguida do show do cantor católico Thiago Brado. A programação reúne diferentes estilos musicais para receber moradores e visitantes durante os quatro dias de festa.

Os shows de Isaias Saad e Guilherme & Benuto serão realizados em parceria com o Sistema Fecomércio-RO, com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo (MTur). As comemorações também contam com o apoio de senadores e deputados estaduais e federais.

Além das apresentações, o espaço gastronômico e a feira de artesanato oferecerão opções de alimentação e produtos para quem passar pelo Beira Rio Cultural.

Espaço de acessibilidade

O evento contará com um espaço de acessibilidade, cujo acesso será mediante apresentação de laudo ou carteirinha. Será permitido apenas um acompanhante por pessoa. As crianças deverão estar acompanhadas por um responsável durante toda a permanência no espaço.

Programação dos shows nacionais

* Quinta-feira, 19 de novembro: Joelma.

* Sexta-feira, 20 de novembro: Isaias Saad.

* Sábado, 21 de novembro: Guilherme & Benuto.

* Domingo, 22 de novembro: Thiago Brado, após a Santa Missa.

As quatro noites de comemoração serão realizadas no Beira Rio Cultural, com programação aberta ao público.