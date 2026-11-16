Por Andréia Fortini

Publicada em 16/11/2026 às 14h35

As ações da campanha Vacinação Sem Fronteira realizadas pelo governo de Rondônia, por meio da Agência de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), no município de Costa Marques, levou imunização e cuidado diretamente às populações tradicionais do Vale do Guaporé. A estratégia foca na busca ativa de casa em casa, priorizando idosos, pessoas acamadas e moradores de localidades de difícil acesso, além de promover um importante resgate histórico do direito à saúde nas comunidades quilombolas locais.

A dedicação dos profissionais que atuam na campanha tem sido essencial para vencer os desafios logísticos da região de fronteira e assegurar a atualização das cadernetas vacinais. Para o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, o planejamento estratégico reflete o cuidado humanizado da rede pública. “A vacinação de casa em casa é uma ferramenta indispensável para alcançar quem mais precisa, especialmente os idosos e acamados, fortalecendo a prevenção de doenças”, salientou.

DE CASA EM CASA

Entre as idosas acamadas vacinadas em Costa Marques estava a dona Andrea Paxury de 102 anos de idade

Na linha de frente dos atendimentos, as equipes de saúde percorreram as ruas e áreas rurais do município de Costa Marques levando acolhimento, orientação e imunizantes contra diversas enfermidades. A enfermeira da Agevisa/RO, Loiane Bianqui, destacou a relevância do contato direto com os moradores, como a aposentada Andrea Paxury, que com 102 anos de idade teve a caderneta de vacinação atualizada durante a campanha. “Cada visita domiciliar representa muito mais do que a aplicação de uma dose; é um momento de escuta, carinho e valorização da vida, onde garantimos que nenhum idoso ou pessoa com mobilidade reduzida fique desassistido.”

RESGATE HISTÓRICO

Nas comunidades quilombolas do Forte e de Santa Fé, a iniciativa foi recebida com entusiasmo pelos moradores, que reconheceram o simbolismo da ação para a memória e o bem-estar coletivo. A aposentada Mafalda da Silva Gomes, moradora da comunidade quilombola Santa Fé, celebrou a comodidade e a atenção recebida dos profissionais da Agevisa/RO. “Para nós, que já temos mais idade e dificuldade de locomoção, receber as equipes em casa é uma bênção e uma demonstração de respeito com a nossa história e a nossa saúde.”

SEGURANÇA SANITÁRIA

O impacto positivo também reflete na segurança sanitária e na valorização cultural da região, marcada pelo turismo histórico e ecológico às margens do Rio Guaporé. O guia de turismo Angel Pessoa, da comunidade quilombola do Forte, enfatizou a importância desse resgate para a população local. “Ver a saúde pública entrando nas comunidades quilombolas, cuidando dos anciãos e preservando nossa gente, é um marco histórico que fortalece nossa identidade e protege toda a comunidade.”