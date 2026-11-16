Por Andréia Fortini

Publicada em 16/11/2026 às 14h40

O governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa/RO) e em parceria com as prefeituras, encerrou o ciclo da 5ª Campanha Vacinação sem Fronteira com a aplicação de 14.752 doses, entre os dias 4 e 13 de novembro. A mobilização abrangeu 16 municípios e distritos rondonienses, sendo nove cidades de fronteira direta e sete municípios com baixa cobertura vacinal, além de localidades vizinhas no lado boliviano, como Mateguá, Cafetal e Remanso.

Ao longo da ação, a estratégia de busca ativa levou imunizantes de rotina e bloqueio epidemiológico contra várias doenças às populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, moradores da zona rural e pessoas com mobilidade reduzida.

RESULTADOS

O resultado expressivo refletiu o empenho da equipe de profissionais envolvidos, entre servidores da Agevisa/RO e das equipes municipais, que trabalharam percorrendo longas distâncias por estradas vicinais ou navegando pelos rios Mequéns e Guaporé para atender em qualquer lugar, inclusive à sombra de árvores e nas varandas das propriedades rurais.

O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, destacou que superar barreiras geográficas e integrar as equipes aos municípios permitiu criar uma rede de proteção eficiente, levando a vacinação com segurança e afeto a quem mais precisa, especialmente idosos, acamados e comunidades isoladas.

O coordenador estadual de Imunização da Agevisa/RO, Ivo da Silva Barbosa, também destacou o rigor técnico e a dedicação das equipes em campo para manter a qualidade dos imunizantes e ampliar as coberturas vacinais em toda a faixa de fronteira.

ESFORÇO COLETIVO

Na linha de frente, o esforço coletivo transformou a rotina das comunidades tradicionais e sensibilizou os trabalhadores da saúde. A enfermeira da Agevisa/RO, Francilene Alves de Miranda, que atuou nas visitas domiciliares em Alto Alegre dos Parecis, resumiu o sentimento dos profissionais envolvidos na missão. “Cada visita domiciliar representa muito mais do que a aplicação de uma dose. É um momento de escuta, cuidado e valorização da vida, onde garantimos que nenhum idoso ou pessoa com mobilidade reduzida fique desassistido”.

Em Alta Floresta d´Oeste, a coordenadora de imunização do município, Lohaine Fernandes Costa Souza, ressaltou o empenho de toda equipe da Agevisa/RO para ajudar o município a superar os enormes desafios logísticos do município. “Navegamos horas pelos rios Mequéns e Guaporé, andamos pelas estradas vicinais do Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, para alcançar a todos, foi muito bom. Saímos daqui com a sensação de dever cumprido”.

GRATIDÃO

Para quem recebeu as doses sem precisar enfrentar longos deslocamentos, o atendimento humanizado representou alívio, cidadania e respeito. Moradora da comunidade quilombola Santa Fé, em Costa Marques, a aposentada Mafalda da Silva Gomes comemorou a chegada dos vacinadores. “Para nós, que já temos mais idade e dificuldade de locomoção, receber as equipes em casa é uma bênção e uma demonstração de respeito com a nossa história e a nossa saúde”.

O mesmo sentimento foi compartilhado pelo aposentado e cadeirante Admarino Caetano, atendido em um bairro afastado de Alto Alegre dos Parecis, que atualizou todo o seu cartão vacinal graças à busca ativa. “Eles vieram na minha casa, isso foi muito bom. Agora estou protegido”.