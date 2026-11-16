Por Assessoria

Publicada em 16/11/2026 às 14h49

O contrato com a antiga cooperativa responsável pelo serviço chegou ao fim. Para garantir a continuidade, a Prefeitura realizou novo processo licitatório antes do encerramento do contrato. A cooperativa vencedora, porém, não apresentou a documentação exigida e foi desclassificada. Como havia apenas uma participante, foi necessário abrir uma nova licitação, que já está em tramitação, em estágio avançado.

Enquanto isso, a coleta porta a porta está suspensa, por ausência de contrato vigente.

Uma cooperativa continua recebendo materiais recicláveis em seu galpão, na saída para Pimenta Bueno. A entrega no local é opcional, a critério de cada pessoa.