Por G1

Publicada em 16/11/2026 às 15h28

Uma brasileira que foi vítima de Jeffrey Epstein relata como o financista a usou, ainda na adolescência, para atrair outras meninas para sua rede de exploração sexual. Marina Lacerda tinha 13 anos quando conheceu o criminoso, em 2001. Anos depois, passou a levar amigas à mansão dele em Nova York, nos Estados Unidos, e recebia dinheiro por cada garota apresentada.

A história foi publicada no último domingo (15) pelo jornal americano "The New York Times". A reportagem jornal reconstrói como Epstein usava as relações de amizade entre adolescentes para ampliar o número de vítimas.

Jeffrey Epstein foi acusado de comandar uma rede de exploração sexual de meninas menores de idade nos Estados Unidos e em outros países. O caso ganhou repercussão internacional também pelas relações do financista com políticos, empresários, integrantes da realeza e outras figuras influentes de diversos países.

Epstein foi preso em julho de 2019, em Nova York, acusado de tráfico sexual de menores. Cerca de um mês depois, foi encontrado morto na cela onde estava detido, no Centro Correcional Metropolitano de Manhattan. A morte foi considerada suicídio pelas autoridades.

Marina foi apresentada a Epstein por uma amiga mais velha. Em entrevista, ela afirmou que ouviu que ele era um homem rico e poderoso que pagava US$ 300 por massagens. Na época, ela precisava de dinheiro para ajudar a sustentar a mãe e a irmã mais nova.

A proposta, no entanto, escondia uma situação de abuso sexual. No primeiro encontro, Epstein pediu que Marina tirasse a parte de cima da roupa e tentou tocá-la. A menina demonstrou desconforto, mas foi repreendida pela amiga. O financista disse que ela se acostumaria com o tempo.

Nas visitas seguintes, Epstein passou a construir uma relação de confiança com a adolescente. Conversava sobre sua família, demonstrava interesse por sua vida e pagava pelas massagens. Gradualmente, aumentou as exigências sexuais.

"Ele me manipulou tão lentamente que eu nem percebi", ela diz.

Ao longo dos quatro anos seguintes, ela passou a frequentar a mansão quase toda semana. Epstein também começou a perguntar sobre suas amigas e a incentivá-la a levá-las à residência. Ele oferecia US$ 300 adicionais por cada nova garota apresentada.

A estratégia fazia com que as próprias adolescentes ajudassem a atrair outras vítimas para a rede de exploração sexual. Epstein não usava a palavra “recrutar”. Dizia apenas “traga suas amigas”.

Epstein usava amizade entre adolescentes para atrair vítimas

O financista combinava pagamentos, presentes e ajuda financeira para criar vínculos com as meninas. Ele demonstrava interesse por problemas pessoais e oferecia apoio em momentos de dificuldade, o que contribuía para estabelecer uma relação de confiança e dependência.

Algumas adolescentes acreditavam que estavam ajudando amigas que também precisavam de dinheiro. Outras não compreendiam a dimensão dos abusos aos quais eram submetidas.

O esquema permitia que Epstein ampliasse sua rede sem depender de intermediários adultos. Quando uma nova garota começava a frequentar a mansão, ele podia entrar em contato diretamente com ela e deixar de recorrer à adolescente que a havia apresentado.

Em uma escola de ensino médio em Palm Beach, na Flórida, mais de uma dúzia de meninas chegaram até o financista por meio de outras estudantes, segundo a reportagem.

Marina deixou de frequentar a mansão aos 17 ou 18 anos. Nos anos seguintes, tentou evitar as lembranças do período. Segundo seu relato ao jornal, o abuso provocou falhas de memória. Ela não conseguia recordar quantas meninas havia levado até Epstein nem identificar algumas delas.

A brasileira também não se lembrava de ter sido estuprada até que uma amiga que presenciou o abuso lhe contou o que havia acontecido.