Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/11/2026 às 15h29

O deputado federal Lúcio Mosquini (PL-RO) se posicionou contra a recondução de Hugo Motta à presidência da Câmara dos Deputados e de Davi Alcolumbre ao comando do Senado. Em publicação nas redes sociais, cobrou que o PL apresente candidatos próprios para enfrentar os dois e vinculou a disputa aos compromissos assumidos pelo partido com seus eleitores.

“Sou contra a recondução de Hugo Motta à presidência da Câmara e de Davi Alcolumbre à presidência do Senado. Quero que o PL apresente seus próprios candidatos e entre nessa disputa com uma proposta clara para cada Casa”, afirmou.

A declaração ocorre em meio à divisão do PL sobre o apoio a Motta. A bancada encerrou uma reunião em 11 de novembro sem consenso entre aderir ao bloco do atual presidente e lançar um concorrente. A direção decidiu consultar individualmente os deputados antes de definir o caminho do partido.

Mosquini defendeu que a legenda use o tamanho de sua bancada para construir uma alternativa. Em vídeo, citou os 121 deputados do PL na próxima legislatura e sustentou que há espaço para negociar apoio fora do partido.

“Nós temos condições de ter uma candidatura própria. O PL tem 121 deputados. Se nós articularmos, conversarmos com os demais partidos, nós podemos ter uma candidatura própria, sim”, declarou.

Apesar da defesa de uma candidatura do PL, o parlamentar descartou colocar o próprio nome na disputa. “Eu não vou ser candidato à presidência da Câmara, mas eu quero votar numa candidatura própria do PL”, disse.

A posição de Mosquini contraria a possibilidade de adesão do partido à reeleição de Motta. Internamente, a decisão envolve também a negociação por cargos na Mesa Diretora e presidências de comissões: integrar o bloco pode garantir prioridade ao PL na escolha desses espaços; ficar de fora pode reduzir essa vantagem.

Na publicação, Mosquini afirmou que defenderá a posição dentro da legenda. “Temos a responsabilidade de defender as pautas que assumimos com nossos eleitores. Por isso, vou defender dentro do partido que o PL lance nomes para presidir a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.”

O deputado não indicou quem deveria representar o PL na eleição da Câmara, prevista para 1º de fevereiro de 2027. No vídeo, tratou o lançamento de uma candidatura como uma decisão ainda a ser construída nas conversas internas e com outras siglas. “Eu acredito que o PL terá uma candidatura própria. Esse é o meu desejo”, afirmou.