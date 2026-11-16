Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 16/11/2026 às 15h31

O primeiro cancelamento ocorreu na manhã do último sábado, no horário local, quando Lula deixou de lado uma declaração conjunta com o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., após reunião bilateral por ocasião da visita de Estado. A rouquidão e o desgaste com a voz fizeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelar pronunciamentos durante sua passagem por Manila, capital das Filipinas, que ocorre entre sexta-feira (13) e domingo (15). Até agora, foram ao menos dois.

O primeiro cancelamento ocorreu na manhã deste sábado, no horário local, quando Lula deixou de lado uma declaração conjunta com o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., após reunião bilateral por ocasião da visita de Estado.

O presidente também cancelou a fala no Fórum Empresarial Brasil-Filipinas, organizado pela ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), na tarde do mesmo dia, quando faria o fechamento dos painéis.

Ainda há previsão de uma declaração de Lula durante a viagem, quando ele discursaria na cerimônia de abertura da cúpula de líderes da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático, em português), na manhã deste domingo, no horário local.

No mesmo dia, estão previstas reuniões bilaterais com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e o premiê de Singapura, Lawrence Wong. Há risco de que os encontros sejam cancelados em decorrência do problema na voz.

Segundo membros do Planalto, Lula consegue falar, mas não teve condições de dar declarações públicas maiores neste sábadp. O objetivo principal é preservar a voz do mandatário para que ele consiga discursar na cúpula regional, um convite que é visto pelo governo como uma honraria, uma vez que o Brasil quer ter seu status elevado perante o bloco.

O petista foi convidado para a cúpula à convite do líder filipino, e o comparecimento faz parte de um esforço do governo brasileiro para que o Brasil deixe de ser apenas um "parceiro de diálogo setorial" e passe a ser um "parceiro de diálogo pleno" dos países do bloco.

A mudança faria com que o Brasil tivesse canais de trocas mais aprofundados e institucionalizados, além da possibilidade de participar de encontros como a reunião anual dos chanceleres.

A ida de Lula a Manila ocorre após sua passagem por Antália, na Turquia, para participar da COP31. Na quarta-feira (11), durante a conferência climática, o presidente pediu ao ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, que lesse um dos discursos que havia preparado.

Em seu fechamento no evento da ONU (Organização das Nações Unidas), ele foi o último a discursar por causa da rouquidão e, ainda assim, discursou por 14 minutos.

Antes disso, o presidente já havia ficado recluso para poupar a voz para o pronunciamento à nação que fez na noite de domingo (8), quando falou a respeito do quarto mandato.

A rouquidão, já tradicional de sua fala, foi aprofundada após intensificar as agendas de campanha no segundo turno e participar de comemorações pela apertada vitória na corrida presidencial. Após o término do pleito, Lula fez sessões de fonoaudiologia pois chegou a ficar completamente afônico.

O presidente reeleito já teve câncer de laringe, diagnosticado em 2011, do qual se curou após cirurgia e sessões de radioterapia e quimioterapia. Apesar da remissão, a lesão agravou sua já famosa rouquidão, que piora depois de maratonas de discursos como as da campanha.