Por IG

Publicada em 16/11/2026 às 15h44

A cantora Kelly Key, de 43 anos, viveu momentos de tensão neste domingo (15) ao enfrentar uma forte turbulência durante um voo com destino a São Paulo. A famosa retornava da badalada festa de casamento de Léo Fuchs e Gustavo Oliveira, realizada em Fernando de Noronha, em Pernambuco, realizada no sábado (14).

Além de Kelly Key, outros convidados da celebração estavam a bordo da aeronave, que tinha previsão de pousar em Guarulhos, mas precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

A artista abriu o jogo sobre os momentos de tensão que viveu. Em entrevista ao Portal Leo Dias, a famosa falou sobre sua experiência em viagens de avião e classificou a experiência como uma das mais intensas de seus 26 anos voando pelo Brasil e mundo afora. "Foi [desesperador]. Graças a Deus agora está tudo bem, acho que é por isso que a gente consegue ter tranquilidade para poder gravar. Agora eu estou rindo de alívio. Foram os piores minutos da minha vida também", disse a famosa.

Na sequência, Kelly relatou que ela e os demais passageiros chegaram a ver raios da tempestade que cercou a aeronave. Segundo a cantora, a força do fenômeno natural pôde ser sentida de dentro do avião. "Você pode falar com qualquer pessoa aqui: foi extremamente desafiador, foi uma tempestade, parece, em São Paulo, a gente viu os raios daqui de dentro. [O avião] chegava perto do chão e estava completamente torto, depois teve momentos que a gente quase saía do banco", contou.

A repórter Monique Arruda, que também estava no voo, relatou que o avião arremeteu pelo menos duas vezes em São Paulo, além de ficar voando em círculos por cerca de 20 minutos, com o intuito de esperar a tempestade passar, medida que não teve êxito, resultando na alteração do destino final do voo.

Após o susto, Kelly Key contou que a situação contribuiu para uma mudança em seus planos para os próximos dias. A cantora, que mora em Angola, optou por passar um período a mais no Brasil. "Eu ia agora para São Paulo e amanhã tem voo para Luanda. Eu vou adiar o voo para Luanda, vou ficar no Rio mais um, dois dias e vou depois para São Paulo… Jesus do Céu! Agora eu não quero mais entrar em avião nos próximos dias, por favor", disse.

Por fim, a artista afirmou que, em momentos tensos como este, os filhos eram as únicas coisas que passavam por sua cabeça. Ela também comentou que as famílias presentes no voo, mesmo as que estavam em assentos separados, procuraram se sentar lado a lado, caso algo pior acontecesse.

A celebração da união do produtor cultural e diretor teatral Leo Fuchs, com o escritor e professor universitário, Gustavo Oliveira, reuniu um verdadeiro time de estrelas. O evento ocorreu na tarde deste sábado (14), em Fernando de Noronha, e contou com cerca de 200 convidados, entre familiares e famosos.

Entre os nomes mais conhecidos que marcaram presença na festa estão Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que foram padrinhos do casal. Também participaram do casório Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Carolina Dieckmmann, Fernanda Paes Leme, Juliette, Kaique Cerveny, Rafael Zulu, Camila Coelho, dentre outros.