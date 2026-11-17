Por Assessoria

Publicada em 17/11/2026 às 11h34

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo -Semecelt, realizou, no último sábado (14), as finais da 13ª Taça Tarilândia de Futsal 2026.

A competição aconteceu no Ginásio Gérson Gomes, no distrito de Tarilândia, e reuniu equipes nas categorias Masculino Aberto, Máster e Feminino Aberto.

A primeira decisão da noite foi pela categoria Máster. Em uma partida equilibrada, a equipe Cariri Materiais para Construções venceu o Coimbra por 3 a 2 e conquistou o título.

Na sequência, a final do Feminino Aberto foi marcada por mais um confronto entre Talentus e F.O. Futebol, ambas equipes da área urbana de Jaru. Rivais frequentes nas decisões dos últimos cinco anos, as equipes protagonizaram mais uma disputa emocionante. Após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, o F.O. Futebol levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 3 a 1 e garantindo o tricampeonato consecutivo, com títulos em 2024, 2025 e 2026.

Encerrando a noite, a decisão do Masculino Aberto colocou frente a frente CTB Construtora e TV Lunar. Com uma vitória por 5 a 2, a CTB Construtora conquistou o título da categoria.

A secretária da Semecelt, Maria Cleunice Lima, destacou que a competição promovida pela Prefeitura de Jaru, reforça o incentivo ao esporte e a valorização dos atletas do município. “Queremos agradecer a todos os atletas, dirigentes das equipes, profissionais de arbitragem e à comunidade de Tarilândia, que prestigiou os jogos e contribuiu para o sucesso de mais uma edição do torneio”, ressaltou.