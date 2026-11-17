Por Sema

Publicada em 17/11/2026 às 11h47

Encerrando o calendário anual de ações voltadas à proteção animal, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realizou mais uma edição da Feira de Adoção Animal. A iniciativa reuniu moradores interessados em oferecer um novo lar aos animais e reforçou a importância do cuidado, da proteção e da responsabilidade com os pets.

Ao todo, cerca de 60 cães e gatos, entre adultos e filhotes de diferentes portes, estiveram disponíveis para adoção. Os animais eram provenientes de resgates realizados pela Coordenadoria de Proteção Animal e de acolhimentos feitos por protetores independentes cadastrados junto à Sema.

Antes de serem disponibilizados para adoção, todos passaram por cuidados de saúde, incluindo vacinação e castração. Os procedimentos contribuem para o bem-estar dos animais e proporcionam melhores condições para o início de uma nova etapa ao lado de seus futuros tutores.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de iniciativas que aproximam a população das políticas de proteção animal e incentivam a adoção como uma escolha consciente.

Adoção responsável exige compromisso, cuidado e respeito à vida dos animais

“Cada feira representa uma oportunidade de transformar a vida de um animal que precisa de cuidado e de uma família. Nosso compromisso é fortalecer as ações de proteção animal e conscientizar a população de que adotar é também assumir uma responsabilidade que deve durar por toda a vida do animal”.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, ressaltou o trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Proteção Animal e pelos protetores independentes na preparação dos animais para encontrar novos lares.

“Encerrar o ano com uma feira de adoção bem-sucedida é motivo de satisfação. Existe um trabalho de cuidado e dedicação por trás de cada animal que chega até aqui. Nosso objetivo é que eles encontrem famílias preparadas para oferecer carinho, segurança e todos os cuidados necessários”.

O coordenador da Coordenadoria de Proteção Animal, André Oliveira, também destacou o trabalho realizado pelas equipes e a importância de garantir que os animais encontrem tutores comprometidos com seu bem-estar.

Prefeito Léo Moraes reforça a adoção responsável como compromisso com a proteção e o bem-estar anima

“Ficamos muito felizes com o resultado dessa última feira do ano. Por trás de cada animal disponível para adoção existe um trabalho de resgate, acolhimento e cuidado. Nosso maior objetivo é que eles encontrem famílias preparadas para oferecer uma vida digna, com amor e responsabilidade. A adoção consciente é fundamental para combater o abandono e garantir que esses animais tenham uma nova oportunidade”.

ADOÇÃO CONSCIENTE E COMBATE AO ABANDONO

Além de proporcionar novos lares aos animais, a iniciativa reforça a importância da adoção consciente. Antes de adotar, é fundamental que os interessados considerem as responsabilidades envolvidas, como alimentação, acompanhamento veterinário, vacinação, higiene, espaço adequado e disponibilidade de tempo para oferecer atenção e carinho.

A adoção não deve ser uma decisão tomada por impulso, mas um compromisso com uma vida que depende dos cuidados de seu tutor. O abandono e os maus-tratos são práticas que precisam ser combatidas por toda a sociedade.

A última edição do ano encerra mais um ciclo de atividades da Coordenadoria de Proteção Animal e reforça a importância da continuidade das ações de resgate, acolhimento e conscientização. O trabalho busca ampliar a proteção aos animais e incentivar uma relação mais responsável entre a população e seus pets.