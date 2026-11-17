Por Alexandre Almeida

Publicada em 17/11/2026 às 11h43

Os moradores das ruas Aroeira, Cerejeira, Peroba e Seringueira já contam com melhores condições de mobilidade após o avanço das obras de bloqueteamento executadas pela Prefeitura de Governador Jorge Teixeira, por meio de recurso destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL). O recurso foi disponibilizado em outubro do ano passado e a obra representa uma conquista para a infraestrutura urbana do município.

Bloqueteamento melhora a trafegabilidade e proporciona mais qualidade de vida à população (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A melhoria foi comemorada por moradores que conviviam com as dificuldades provocadas pelo barro, principalmente durante o período chuvoso. Para Andim Tavares, a obra representa uma transformação na realidade de quem vive no município.



Investimento destinado por Ezequiel Neiva garante ruas com melhores condições de mobilidade



“Esse aqui é um investimento que o deputado estadual Ezequiel Neiva destinou para Governador Jorge Teixeira e que está trazendo um grande benefício aos moradores dessas ruas. Sabíamos das dificuldades enfrentadas por quem morava aqui. Tinha muito barro e hoje temos esse calçamento maravilhoso. É só gratidão ao nosso deputado Ezequiel Neiva por esse recurso para o nosso município”, destacou.



O morador também ressaltou a mudança na qualidade de vida da comunidade. “Melhorou 100%. Só quem morava aqui nessa região sabia das dificuldades que enfrentávamos antes desse calçamento. Essa obra trouxe uma qualidade de vida melhor aos moradores, com toda certeza”, afirmou Andim Tavares.



Obra representa mais infraestrutura e dignidade para os moradores da região



O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a importância de atender às demandas da população e garantir melhorias que fazem diferença no cotidiano das famílias. “Nosso compromisso é trabalhar para que os recursos destinados aos municípios se transformem em benefícios concretos para a população. Sabemos que essas ruas apresentavam dificuldades para os moradores, e ver essa realidade mudar é motivo de satisfação. É uma conquista construída em parceria com a prefeitura e que representa mais dignidade para quem vive nessa região”, ressaltou.



Ezequiel Neiva também enfatizou que os investimentos em infraestrutura urbana são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios. “Seguimos trabalhando em parceria com as prefeituras e lideranças locais para atender às necessidades de cada comunidade. Obras como essa melhoram a mobilidade, facilitam o acesso às residências e proporcionam mais segurança e qualidade de vida. Nosso trabalho é estar presente, ouvir a população e buscar soluções que realmente façam a diferença na vida das pessoas”, concluiu.