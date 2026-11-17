Por Helen Paiva

Publicada em 17/11/2026 às 12h02

Para quem mora longe da região central de Porto Velho, ter acesso à vacinação mais perto de casa faz diferença. Foi com esse objetivo que as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) percorreram distritos e comunidades durante a campanha Vacinação Sem Fronteiras. Realizada entre os dias 3 e 14 de novembro, a mobilização encerrou 12 dias de atividades com 2.398 doses aplicadas.

O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), ampliando o acesso à imunização para moradores de localidades como Nova Califórnia, Extrema, Abunã, Vista Alegre do Abunã e Nova Mutum Paraná.

O resultado é fruto do trabalho dos profissionais que se deslocaram até essas comunidades para aproximar os serviços de saúde das famílias. No balanço consolidado, a equipe I registrou 678 doses aplicadas, enquanto a equipe II contabilizou 1.720 doses, totalizando 2.398 aplicações durante a mobilização.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de levar os serviços de saúde às comunidades mais distantes da região central.

“Quem mora nos distritos precisa ter acesso aos serviços de saúde. Levar essas equipes até as famílias é transformar esse compromisso em atendimento”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou a importância da parceria e da organização do trabalho para ampliar o acesso à vacinação.

“Cada comunidade tem uma realidade, e nosso trabalho precisa considerar essas diferenças. A parceria com a Agevisa e a dedicação das equipes permitiram levar a vacinação para mais perto das famílias, com respeito a quem vive nos distritos”.

A gerente de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, destacou que a presença das equipes nas localidades representa uma oportunidade para alcançar moradores que enfrentam dificuldades de deslocamento até os serviços de saúde.

“Quando a equipe chega mais perto, facilita para a família colocar a vacinação em dia. Esse resultado representa o empenho dos profissionais e a participação dos moradores que receberam as equipes e aproveitaram essa oportunidade”.

VACINAÇÃO E CUIDADOS CONTINUAM

Com o encerramento da mobilização, a Semusa reforça a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada e orienta os moradores a procurarem as unidades de saúde para verificar possíveis doses pendentes.

Manter a caderneta de vacinação atualizada é uma das principais formas de prevenir doenças e proteger a saúde em todas as fases da vida. Por meio da conferência das doses registradas, os profissionais de saúde conseguem identificar possíveis pendências, orientar sobre a necessidade de atualização e esclarecer dúvidas da população. A imunização não deve ficar restrita aos períodos de campanhas, mas fazer parte dos cuidados permanentes com a saúde. Por isso, a Semusa reforça que crianças, adolescentes, adultos e idosos devem verificar sua situação vacinal e procurar a unidade de saúde de referência sempre que necessário. Além de proteger individualmente cada pessoa, a vacinação contribui para reduzir a circulação de doenças e evitar complicações, beneficiando toda a comunidade. A participação da população e a continuidade da procura pelos serviços de saúde são fundamentais para ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a prevenção no município.

A campanha Vacinação Sem Fronteiras encerra mais uma etapa de atendimento nos distritos, mas o trabalho de imunização continua nas unidades da rede municipal. A orientação é que a população mantenha os cuidados preventivos e aproveite os serviços disponíveis para proteger a própria saúde e a de toda a família.