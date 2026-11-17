Por IG

Publicada em 17/11/2026 às 11h56

A influenciadora digital Ana Lívia Alves morreu aos 25 anos, na última segunda-feira (16), após sofrer um grave acidente de trânsito na BR-020, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. A jovem, que também era estudante de Medicina e empresária, conduzia uma caminhonete quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou.

Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu por volta das 13h, no km 363 da rodovia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ana Lívia dirigia uma Toyota SW4 no sentido Fortaleza–Canindé. No momento da ocorrência, chovia intensamente na região.

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Durante o capotamento, a jovem foi projetada para fora do veículo. Ela foi encaminhada ao Hospital de Caridade, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde. Os levantamentos iniciais indicaram que não houve colisão com outros veículos.

A PRF informou que as circunstâncias em que Ana Lívia foi projetada para fora da caminhonete, inclusive a possível utilização do cinto de segurança, ainda estavam sendo avaliadas. A dinâmica e as possíveis causas do acidente dependem da conclusão do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.

Reprodução/Instagram

Ana Lívia Alves

Quem era Ana Lívia Alves?

Ana Lívia Lima Alves era influenciadora digital, estudante de Medicina e empresária. Natural do Ceará, ela cursava Medicina na Faculdade Estácio Idomed, em Canindé, no interior do estado. A jovem era filha do empresário César Alves, conhecido como Cezinha, e também atuava como sócia-administradora de um haras da família, o Haras Canindezinho, localizado em Caucaia.

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Nas redes sociais, Ana Lívia reunia mais de 50 mil seguidores e compartilhava momentos da vida pessoal, viagens, dicas de maquiagem, cuidados com a beleza, exercícios físicos e a rotina como universitária. Em seu perfil, também falava sobre a relação entre estilo de vida e Medicina.

Reprodução/Instagram

Ana Lívia Alves

Horas antes de morrer, Ana Lívia havia publicado registros de sua rotina nos Stories do Instagram. Em um dos vídeos, ela aparecia praticando exercícios físicos. Depois, compartilhou um momento dentro do carro, cantando a música “Princesa”, de MC Marcinho, e escreveu a palavra “endorfinada” na publicação.

Na sequência, a influenciadora publicou uma imagem da estrada por onde seguia. O registro acabou sendo apontado como sua última postagem antes do acidente.

Instituição de ensino e associação lamentam morte

A morte de Ana Lívia provocou manifestações de pesar. A Faculdade Estácio Idomed Canindé, onde ela estudava, publicou uma homenagem à aluna e afirmou ter recebido com profunda tristeza a notícia do falecimento.