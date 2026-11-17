Por IG

Publicada em 17/11/2026 às 09h59

Ana Maria Braga cometeu uma gafe ao vivo na manhã desta segunda-feira (16), ao fazer uma apresentação sobre Bruna Griphao. Ela, que foi eliminada do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, teve sua descendência confundida pela veterana.

Ao falar sobre a atriz, a mãe do Louro José afirmou que Bruna era de descendência grega e chilena. Porém, Griphao corrigiu a informação que circula falsamente pela web. O erro arrancou risadas no estúdio, que manteve um clima bem descontraído.

Ana Maria, dos Estúdios em São Paulo, em conexão com o Rio de Janeiro, disse que tinha descoberto uma informação das origens da artista eliminada do Dança: "Bruninha, você é carioca com descendência grega e chilena, eu fiquei sabendo", pontuou.

Porém, Bruna fez um rosto de espanto e ficou encucada com a informação e corrigiu Ana sobre o tema: "Chilena? Não, só grega!", disse.

Logo, a veterana do Mais Você também ficou muito confusa e tentou entender de onde tinha surgido essa informação: "Não, não é? De onde apareceu chilena? Minha produção que achou isso aqui", disse a loira, enfatizando o erro da pesquisa elaborada pela produção da atração.

Bruna Griphao (com o professor Lucas Teo) e Pedro Scooby (e a professora Fernanda Cavalcante) foram eliminados do Dança dos Famosos no último domingo (16). Ambas as duplas somaram apenas 68,9 pontos e terminaram empatadas na lanterna da atração, deixando o programa.

Carnaval de 2027

Bruna também está dedicada à preparação para o Carnaval do próximo ano. A atriz é musa do Acadêmicos do Salgueiro e tem frequentado os ensaios da escola de samba carioca.

Recentemente, ela esteve no primeiro ensaio de rua da agremiação para o Carnaval 2027, ao lado de outras famosas, como Viviane Araújo, rainha de bateria, e a cantora Rebecca. O evento marcou mais uma etapa dos preparativos para o desfile na Marquês de Sapucaí.

Para o próximo Carnaval, o Salgueiro levará à avenida o enredo "Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História". A escola será a terceira a desfilar na segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027.

No mês passado, Bruna Griphao também chamou a atenção ao compartilhar o resultado de sua drenagem linfática. Em sua rede social, a atriz posou com um biquíni de poás, a famosa estampa "polka dots", e comemorou o feito com um emoji de coração. "Drenadah", brinca.