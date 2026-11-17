Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 17/11/2026 às 09h39

Dois líderes da oposição em Israel acusaram nesta segunda-feira (16) o premiê Binyamin Netanyahu de "tentativa de golpe de Estado" após denúncias de que integrantes de seu governo buscaram incriminar membros de um partido árabe-israelense às vésperas das eleições legislativas do mês passado.

Segundo os críticos, a iniciativa teve como objetivo interferir no processo eleitoral para favorecer a permanência de Netanyahu no poder. "À medida que mais e mais detalhes são revelados, fica claro: isto não foi uma tentativa de perturbar as eleições. Foi uma tentativa de golpe de Estado", escreveu em suas redes sociais Yair Lapid, líder da oposição no Parlamento e ex-primeiro-ministro israelense.

As acusações foram divulgadas pelo Canal 12 de Israel. A emissora informou no domingo (15) que Ido Norden, chefe de gabinete de Netanyahu, apresentou uma denúncia à polícia contra integrantes do partido árabe-israelense Raam na véspera da votação, realizada em 27 de outubro.

Norden teria encaminhado às autoridades informações fornecidas por um ex-funcionário do gabinete do premiê. Os dados motivaram a detenção de três integrantes do Raam, mas os homens foram liberados depois que a polícia concluiu que as informações eram infundadas.

Outra reportagem, publicada pelo jornal Haaretz, apontou que David Zini, diretor do Shin Bet, o serviço de segurança interna de Israel, tentou obter autorização para interceptar as comunicações de dirigentes de outro partido árabe, a Lista Conjunta. A procuradora-geral do país rejeitou o pedido por considerar que não havia evidências suficientes para justificar tal medida.

Após a divulgação das informações, o líder da Lista Conjunta, Yousef Jabareen, também acusou Netanyahu de tentar aplicar um golpe. O segundo na hierarquia do Raam, Yoav Segalovitz, ex-chefe de polícia, pediu uma "investigação imediata, independente e exaustiva que alcance todos os envolvidos".

O episódio ocorreu em um cenário de tensão e disputa política. Os partidos árabes conquistaram um número recorde de cadeiras no Parlamento, e Netanyahu acusou essas legendas de fraude eleitoral.

O ministro da Segurança Nacional do país, o extremista Itamar Ben-Gvir, chegou a pedir a prisão de líderes de partidos árabes sob a acusação de que eles têm envolvimento com recursos ilegais vindos do exterior.

A crise ocorre também em um momento de impasse na formação do novo governo. Nem o bloco liderado por Netanyahu nem a oposição comandada por Gadi Eisenkot conquistaram as cadeiras necessárias para obter maioria no Parlamento. Os dois partidos árabes, Raam e Lista Conjunta, declararam apoio a Eisenkot, o que torna seus assentos relevantes para a tentativa de formação de uma coalizão.

O pleito do mês passado foi o primeiro desde os ataques terroristas do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023. Os eleitores foram às urnas para escolher os 120 integrantes do Parlamento israelense, o Knesset. O Likud, partido de Netanyahu, conquistou a maior bancada, com 27 cadeiras.

A legenda governa atualmente com o apoio de outros partidos religiosos e de extrema direita. Juntas, as siglas que compõem o bloco de Netanyahu conquistaram 53 cadeiras, número insuficiente para garantir a maioria parlamentar, de 61 assentos, e que exige novas alianças para a formação de um governo.

No último dia 7, o presidente do país, Isaac Herzog, indicou Eisenkot para tentar formar um novo governo no Estado judeu. Ele é o principal rival político de Netanyahu.

Ex-chefe das Forças Armadas de Israel, Eisenkot voltou a dizer que o atual premiê não tem condições de continuar no cargo. "Ele não pode permanecer à frente do governo nem um minuto a mais", disse, no domingo. Anteriormente, o opositor já havia acusado o primeiro-ministro de alimentar uma campanha racista contra os cidadãos árabes do país.

O Likud divulgou comunicado em que negou as acusações mais recentes.