Por IG

Publicada em 17/11/2026 às 09h45

Lívia Andrade conseguiu uma nova vitória judicial contra o ex-marido, o empresário Marcos Aurélio, conhecido como Marcos AudioMix. A Justiça proibiu que ele e seu advogado, Luiz Flávio Borges D’Urso, divulguem informações sigilosas relacionadas ao processo de medidas protetivas da apresentadora. Em caso de descumprimento, a multa pode chegar a R$ 100 mil.

A sentença foi proferida em 7 de outubro pela juíza Priscilla Buso Faccinetto, da 11ª Vara Cível de Santo Amaro. A ação foi julgada parcialmente procedente, com determinação de que os dois não compartilhem documentos, fatos, provas ou qualquer outro conteúdo protegido pelo segredo de justiça. A informação é do Portal Leo Dias.

A penalidade estabelecida é de R$ 5 mil por cada descumprimento comprovado, com limite máximo de R$ 100 mil. Como a decisão já transitou em julgado, não há mais possibilidade de recurso sobre esse resultado. O valor de eventuais multas será calculado durante o cumprimento da sentença.

A defesa de Lívia Andrade informou que não vai comentar o caso justamente por causa do segredo de justiça. Os advogados afirmaram que a restrição judicial impede tanto a cliente quanto o escritório de prestar esclarecimentos e garantiram que a ordem será respeitada integralmente. Marcos Aurélio também foi procurado, mas não havia se manifestado até a publicação.

O processo está relacionado às medidas protetivas solicitadas pela apresentadora após o fim do relacionamento, que durou quase cinco anos. Em outubro de 2025, Lívia registrou um boletim de ocorrência contra o empresário, relatando episódios de perseguição, ameaças, intimidações e uma tentativa de abuso sexual que teria ocorrido depois da separação.

Dois meses depois, em dezembro de 2025, a Justiça concedeu uma medida protetiva de urgência. Com a decisão, Lívia conseguiu retirar o ex-marido do imóvel onde os dois moravam, em São Paulo, e passou a residir no local. A nova sentença estabelece limites adicionais para a divulgação de informações relacionadas ao caso.

Relembre o relacionamento

Lívia Andrade e Marcos Araújo começaram o namoro em 2021. O começo foi polêmico, já que o empresário vivia um conflito judicial com Pétala Barreiros, mãe de dois filhos dele. A influenciadora fez diversas acusações contra ele, que nega.

Em meio à disputa judicial, Lívia Andrade o defendeu publicamente nas redes sociais e ainda acompanhou o teste de DNA do segundo filho do ex-casal. Pouco depois do término com Pétala, ele assumiu o namoro com Lívia.