Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 17/11/2026 às 09h28

Uma série de ataques com mísseis e drones da Ucrânia, ocorrida entre a segunda-feira (16) e esta terça (17), destruiu trecho vital da ponte da Crimeia, a obra de Vladimir Putin que simbolizava a anexação da península pelos russos em 2014. Ao menos duas pessoas morreram e o trânsito no local foi fechado.

A ação ocorre antes do encontro entre o presidente russo, o americano Donald Trump e o líder chinês, Xi Jinping. Eles farão uma cúpula inédita em que uma solução para a Guerra da Ucrânia, iniciada por Putin em 2022, será discutida sem a presença de Kiev.

Segundo imagens feitas de terra e numa sequência de vídeos divulgada pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, o ataque destruiu a seção rodoviária em arco da ponte sobre o estreito Kertch, que separa a península da Rússia continental.

Esse trecho de 227 metros é o único da construção de 19 km que não tem pilastras sustentando as pistas, e sim um arco metálico, para haver trânsito marítimo entre o mar Negro ao sul e o mar de Azov ao norte.

Pelas imagens, o arco desabou no mar, o que pode atrapalhar o trânsito de petroleiros, navios de transporte de grãos e as embarcações militares da Frota do Mar Negro que a Rússia transferiu da mais exposta Sebastopol, na Crimeia, para portos no mar de Azov.

O canal tem 120 metros de largura e 8,3 metros de profundidade, o que deverá forçar sua desobstrução.

O arco do ramal ferroviário da ponte sofreu danos, mas é incerto se pode desabar. Segundo Zelensk postou no X, o ataque foi uma ação que somou sete etapas em alguns meses, sendo as primeiras a destruição de posições de defesa antiaérea e radares na região.

Na segunda, drones atingiram as pistas da ponte e o arco ferroviário, e o trabalho foi finalizado nesta terça com mísseis Netuno e Flamingo, todos de fabricação ucraniana. O vídeo a partir de um dos mísseis mostra a ponte bem de perto, sugerindo a supressão de defesas eletrônicas para embaralhar sinais na região.

Zelenski comemorou a "ação sem precedentes". Falando ao jornal russo Izvestia, o porta-voz de Putin, Dmitri Peskov, disse que o presidente havia sido informado do caso e que a ponte será reparada para ficar "ainda melhor do que antes".

O governo da Crimeia não detalhou os danos, mas disse que a ponte está fechada até segunda ordem. Nas ocasiões em que ela havia sido atingida antes, a última em junho do ano passado, houve danos sérios a suas pistas, mas de rápido reparo. A substituição de um arco metálico, que é montado como peça única, pode levar muitos meses.

O ataque é uma humilhação para Putin, que dirigiu pessoalmente um caminhão ao atravessar a ponte em sua inauguração, em 2018. A obra cristalizava a volta da Crimeia ao domínio russo, algo interrompido em 1954, quando o governo soviético decidiu que a península ficaria com a Ucrânia.

Àquela altura, a região estava separada da Rússia continental. Após a invasão de 2022, Putin conquistou toda a costa sul ucraniana até a área de Odessa, abrindo uma ponte terrestre e estabelecendo uma linha ferroviária, além de estradas, conectando o país à península.

Ainda assim, a ponte seguia sendo a forma mais segura de abastecer a Crimeia, por estar mais distante do alcance de drones e mísseis, além de ser a principal forma de transporte de tropas e passageiros por trem para a Rússia.

Era uma viagem tensa: quando atravessou o local no fim de 2024, a Folha mostrou que as janelas dos vagões eram fechadas e as luzes apagadas, visando diminuir a exposição a drones. Naquela jornada de Simferopol a Moscou, boa parte dos passageiros era composta de militares.

A seguir seu padrão, o russo promoveria uma retaliação violenta contra Kiev, que nesta madrugada de terça teve um número recorde de drones lançados contra a Rússia -o Ministério da Defesa russo contou 1.441 derrubados, sem falar nos intactos, ultrapassando a marca inédita da véspera.

Nesta noite, ele já atacou duas pontes em Kiev, mantendo uma imagem de proporcionalidade. Mas a extensão do estrago na Crimeia não era clara àquela altura.

No mais, Moscou manteve o regime de bombardeio a instalações energéticas, deixando ao menos oito regiões ucranianas no escuro, enquanto o frio do inverno europeu se aproxima.

Politicamente, o fechamento da ponte é uma tragédia para Putin. Primeiro, reforça a vulnerabilidade da Rússia no conflito, ainda que não seja comparável à destruição e morte aplicadas à Ucrânia.

Segundo, há a questão da cúpula de quinta (19) em Shenzhen, na China. Putin irá sentar-se à mesa com os dois polos da Guerra Fria 2.0 em curso no mundo desde 2017 com um fracasso militar fresco em suas mãos.

O problema para Putin, caso opte por escalar os ataques, é chegar com muito sangue nas mãos num momento em que Trump comprou novamente sua versão para a origem da guerra e tende a aceitar mais suas condições do que as de Zelenski.

Por evidente, o russo poderá alegar que foi vítima de um ataque brutal a uma infraestrutura civil, restando saber se os colegas se contentarão com a justificativa. Na via contrária, se ele não reagir de forma mais dura, enfrentará uma reação doméstica.