Por Decom/PMA

Publicada em 17/11/2026 às 09h00

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou na sexta-feira (13), na quadra do Colégio Dinâmico, a VII Mostra da Educação Especial e o V Prêmio Professor Investigador na Educação Infantil. O evento reuniu profissionais da Rede Municipal de Ensino em um momento de troca de experiências, valorização dos educadores e fortalecimento das práticas pedagógicas inclusivas.

A VII Mostra da Educação Especial apresentou os serviços desenvolvidos pela Coordenadoria de Educação Especial, além de materiais pedagógicos acessíveis produzidos pelas instituições escolares. A iniciativa destacou estratégias que contribuem para eliminar barreiras e garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes.

A programação também reforçou a importância do trabalho conjunto entre professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), docentes das salas regulares, profissionais de apoio escolar, equipes gestoras e instituições parceiras, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Um dos momentos especiais foi a apresentação cultural “Florescer”, realizada pelas estudantes da APAE, com coreografia e dança coordenadas pela professora Ketelin Maiara Dias. Participaram da apresentação as alunas Letícia dos Santos Colares, Amanda Vitória Portela Oliveira e Ketelyn Vitória Souza. A atividade destacou o protagonismo das estudantes e a importância da arte como instrumento de inclusão, expressão e valorização das potencialidades individuais.

Durante o evento, também foi realizado o V Prêmio Professor Investigador na Educação Infantil, que reconheceu experiências pedagógicas desenvolvidas nas creches e pré-escolas municipais. A premiação valorizou o trabalho dos professores, destacando práticas fundamentadas na observação, investigação, criatividade e respeito às diferentes formas de aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Ariquemes com uma educação pública de qualidade, inclusiva e acessível, além de reconhecer o papel dos profissionais que trabalham diariamente para garantir que todos os estudantes tenham oportunidades de aprender, participar e desenvolver suas potencialidades.

Mais do que uma mostra e uma premiação, o encontro representou a valorização de experiências construídas nas unidades escolares e o fortalecimento de uma educação que respeita a diversidade e reconhece a importância do trabalho coletivo.