Por Herbert Lins

Publicada em 17/11/2026 às 08h51

A política das contradições: dívidas no agro, disputas de poder e promessas que precisam sair do papel

CARO LEITOR, o calote de médios e grandes produtores rurais ao Banco do Brasil expõe uma contradição no agronegócio: cobra crédito, subsídio, renegociação e apoio público, mas parte não honra os compromissos assumidos. No terceiro trimestre de 2026, o banco registrou queda de 66,5% no lucro líquido, enquanto a inadimplência do agro chegou a 6,92%. A direção aponta produtores que atrasam pagamentos à espera de condições mais vantajosas. A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) reagiu, responsabilizando também a gestão do banco pela crise. Contudo, dificuldades no campo não justificam transformar dívida em estratégia de negociação. O crédito rural é dinheiro público e precisa ser tratado com responsabilidade. Quem planta para colher lucros também deve honrar contratos. Afinal, não é aceitável socializar prejuízos, exigir socorro financeiro e privatizar os ganhos. Crédito não é favor, tampouco salvo-conduto para calote.

Notificou

O Banco do Brasil apertou o cerco, notificou mais de 20 mil produtores e ameaça retomar propriedades oferecidas como garantia. Em meio à escalada da inadimplência, reduziu drasticamente a previsão de lucro para 2026. Afinal, quem contrai empréstimos não tem a obrigação de pagar, em vez de esperar novo socorro financeiro?

Estratégia

A Farsul cobra transparência da direção e questiona a gestão do crédito. Mas fica a provocação: até quando o banco financiará quem não honra contratos? Crédito público não é prêmio, renegociação não é perdão e inadimplência não pode virar estratégia de negócio.

Suportar

O Banco do Brasil financia R$ 403,6 bilhões no crédito rural. A pergunta que fica é: até quando a sociedade deverá suportar o risco de quem lucra na bonança, mas socializa o prejuízo na crise? Crédito público exige responsabilidade!

Rebateu

O deputado Pedro Lupion (Republicanos-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA) na Câmara dos Deputados, rebateu o Banco do Brasil e afirmou que 90% dos produtores estão em dia. Atribuiu a crise aos juros altos, custos e queda das commodities, cobrando socorro ao presidente Lula (PT-SP).

Reagiu

O deputado federal Lúcio Mosquini (PL-RO) reagiu às declarações do Banco do Brasil e afirmou que não aceitará que a instituição rotule o produtor rural de caloteiro. A defesa do agro é legítima, mas não elimina a obrigação de honrar dívidas.

Lógica

O advogado Samuel Costa (PSB) rebateu Lúcio Mosquini (PL), afirmando ser legítima a defesa do produtor, mas o Banco do Brasil não pode levar calote. Afinal, o agro recebe subsídios públicos. É preciso acabar com a lógica de socializar prejuízos e privatizar benefícios.

Adotou

O senador e governador eleito Marcos Rogério (PL) adotou uma estratégia semelhante à do prefeito Léo Moraes (Podemos) ante de assumir a Prefeitura de Porto Velho de fato e de direito: antecipar visitas técnicas às instituições públicas, com apoio de relatórios da equipe de transição, antes de assumir o governo.

Transição

Ao lado do deputado federal Lúcio Mosquini (PL), coordenador da transição de governo, Marcos Rogério (PL) visitou, no dia 16, a Escola Estadual Aluízio Ferreira, o Parque Rondônia Rural Show e a Residência Oficial do DER, em Ji-Paraná.

Afirmou

Nas redes sociais, Marcos Rogério (PL) afirmou que as visitas permitem avaliar o funcionamento dos órgãos, identificar problemas, definir prioridades e separar medidas urgentes daquelas que podem esperar. A intenção é assumir com diagnóstico e decisões pontuais.

Pesquisa

Falando em decisões, o TRE-RO condenou, por unanimidade, Adailton Fúria (PSD) e o Instituto IHPEC a multas de R$ 53.205 cada, totalizando R$ 106.410, pela divulgação de pesquisa eleitoral considerada não registrada durante a disputa pelo Governo de Rondônia.

Apontou

A decisão do TER-RO contra o ex-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) e o IHPEC, apontou falhas no levantamento, divergências na amostra e atraso na documentação. Fúria também foi responsabilizado por compartilhar os números nas redes sociais. A Justiça não identificou fraude ou manipulação deliberada.

Educação

Setores da imprensa especularam que o deputado estadual e vice-governador eleito Rodrigo Camargo (Podemos) poderá assumir a Secretaria de Educação no governo Marcos Rogério (PL). A hipótese reacende o debate sobre o perfil ideal para a pasta.

Acumulei

Comecei a lecionar aos 21 anos e acumulei experiências em escolas públicas e privadas, como professor, coordenador e diretor escolar. Educação exige conhecimento pedagógico, domínio da didática e compreensão do processo de ensino-aprendizagem.

Preciso

Não basta valorizar profissionais e reformar escolas. É preciso investir na formação continuada focada para didática e processo de ensino-aprendizagem, reduzir a sobrecarga docente, garantir tempo para planejamento, estimular a interdisciplinaridade e incorporar tecnologias ao ensino.

Melhorar

Também é indispensável melhorar a merenda escolar. Afinal, aluno com fome não aprende. A qualidade da educação depende de políticas que integrem infraestrutura, valorização profissional, alimentação e condições reais de aprendizagem.

Transforma

O desafio é romper com a velha lógica do faz de conta: o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. Educação não se transforma com discursos ou indicações políticas, mas com gestão técnica, planejamento e resultados.

Indicações

Falando em indicações, o deputado estadual Alan Queiroz (PL) propôs à Seduc transformar o antigo prédio da Escola Getúlio Vargas, no bairro Areal, em um Centro Estadual de Línguas Estrangeiras para atender alunos e a comunidade em geral.

Caminho

Enquanto outros estados já oferecem centros públicos de idiomas, Rondônia ainda não dispõe dessa estrutura. A proposta abre caminho para democratizar o acesso a línguas estrangeiras, ampliar oportunidades e preparar jovens para um mercado cada vez mais globalizado.

Paroca

O vereador Zé Paroca (Avante), eleito presidente da Câmara de Porto Velho para o biênio 2027-2028, promete independência, fiscalização documental e diálogo com o Executivo. Também comentou a possível cassação do mandato e os limites da atuação parlamentar.

Desafios

Vale a pena assistir ao podcast RD Entrevistas, no qual o Zé Paroca (Avante) conversa com o jornalista Vinícius Canova sobre os bastidores da política, sua futura gestão e os desafios do Legislativo municipal da capital.

Sério

Falando sério, na política, discursos não faltam, indicações se acumulam e promessas disputam espaço nos gabinetes. Mas a população não vive de manchetes nem de boas intenções. Vive de resultados. Afinal, entre o poder de prometer e a obrigação de entregar existe uma distância que só a boa gestão consegue encurtar.