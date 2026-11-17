Por NewsRondônia

Publicada em 17/11/2026 às 08h30

Um homem de 23 anos, que estava foragido da Justiça após romper a tornozeleira eletrônica, foi preso pela Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (16), em Porto Velho. A captura ocorreu após o suspeito participar de um roubo contra uma idosa na região central da capital.

A ação policial foi realizada por equipes da Força Tática, sob o comando do tenente-coronel Jairo. Após o crime, os militares iniciaram diligências e conseguiram localizar o homem na Rua Liberdade, no bairro Três Marias. Conforme as informações da ocorrência, o homem já era procurado pela Justiça desde que rompeu a tornozeleira eletrônica e deixou de cumprir as medidas de monitoramento.

Ele responde a uma ocorrência registrada em julho deste ano, quando teria invadido a residência de um empresário conhecido como Daniel Pitbull, no bairro Olaria, em Porto Velho. Na ocasião, o suspeito teria ameaçado a vítima de morte. Ele chegou a ser preso, mas posteriormente foi colocado em liberdade e passou a utilizar tornozeleira eletrônica.

Depois de romper o equipamento, deixou de ser localizado pelas autoridades e passou à condição de foragido da Justiça. Na tarde desta segunda-feira (16), o homem teria participado de um roubo contra uma idosa, na companhia de outro indivíduo que estava em uma motocicleta.

O crime aconteceu no cruzamento da Avenida Presidente Dutra com a Rua Benjamin Constant, no bairro São Cristóvão, região central de Porto Velho. Após receberem informações sobre a ocorrência, equipes da Força Tática realizaram buscas pela região até localizar o suspeito no bairro Três Marias. A prisão ocorreu na Rua Liberdade. O segundo envolvido, que estaria na motocicleta, não foi localizado até o momento, conforme as informações repassadas.