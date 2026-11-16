Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 16/11/2026 às 17h01

O sol amazônico marca o início de mais uma semana no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, espaço que reúne parte importante da história de Porto Velho e se tornou uma opção de lazer, cultura e conhecimento para moradores e visitantes.

Nesta segunda-feira (16), a movimentação começou às 10h, com a chegada de moradores, estudantes e turistas interessados em conhecer o patrimônio histórico da capital. O acesso gratuito, garantido por uma medida adotada pela Prefeitura de Porto Velho, permite que a população visite o complexo sem precisar pagar ingresso.

Durante uma visita ao local, Carlito Pereira fez questão de levar a esposa, Juliana Rodrigues, e o filho, Heitor Pereira, de 8 anos. Para ele, a gratuidade representa uma oportunidade de proporcionar momentos de lazer em família e conhecer um dos espaços mais importantes da história da cidade.

“Eu fico muito satisfeito em saber que na cidade de Porto Velho os cidadãos têm direito garantido de entrar em locais como esse sem ter que pagar ingresso. Isso certamente dificultaria para muitas pessoas que desejam conhecer locais interessantes e bonitos como esse”.

A retirada da cobrança foi anunciada pelo prefeito Léo Moraes em janeiro de 2025, encerrando a cobrança de ingresso para acessar o Museu da Estrada de Ferro. A iniciativa ampliou o acesso da população ao patrimônio histórico e fortaleceu a relação dos moradores com um dos espaços mais simbólicos da formação de Porto Velho.

O prefeito destacou que o acesso à história da cidade deve ser garantido a todos, sem barreiras financeiras.

“Não fazia sentido cobrar de quem vive aqui para conhecer a própria história. Hoje o Complexo da Madeira-Mamoré é um ambiente acessível a todos, sem discriminação ou barreiras para que o cidadão e sua família possam usufruir do acesso ao conhecimento sobre a história que construiu a sua cidade”, afirmou Léo Moraes.

A gratuidade permite que mais famílias incluam o complexo em seus momentos de lazer e tenham contato com a memória da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que faz parte da formação histórica e cultural da capital rondoniense.

VISITAÇÃO

O Museu do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré funciona diariamente, das 10h às 20h, com entrada gratuita.