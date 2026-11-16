Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 16/11/2026 às 16h37

Depois do sucesso de público na edição de 2025, a pista de patinação no gelo está de volta ao Natal Porto Velho Luz 2026, no Parque da Cidade. Neste ano, a atração contará com maior capacidade de atendimento, nova decoração e outras novidades para receber as famílias durante a programação natalina.

Entre as novidades está o Castelo Gelado, um ambiente temático que promete levar a magia do universo do gelo aos visitantes. A proposta é ampliar as experiências oferecidas ao público e proporcionar momentos de lazer e diversão para crianças e adultos.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que os espaços disponibilizados durante o Natal do Parque da Cidade terão acesso gratuito. Para participar das atrações, será necessário realizar um cadastro por meio do aplicativo PVH+.

“Ano passado, fizemos história, pela primeira vez, Rondônia teve uma pista de patinação gratuita e aberta a toda a população. Foi um sucesso que fez a alegria das crianças e dos adultos também. Preparem-se, porque o Natal Porto Velho Luz deste ano vai surpreender e em breve tem mais spoilers”, disse Léo Moraes.

Ingressos gratuitos para a pista de patinação serão disponibilizados em breve, com inscrições pelos canais oficiais da Prefeitura

A pista de patinação foi uma das atrações de destaque da programação natalina de 2025, que recebeu milhares de visitantes no Parque da Cidade. O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, destacou a expectativa de ampliar o acesso à estrutura nesta edição.

“Essa pista foi uma novidade que chamou a atenção dos porto-velhenses. A nossa projeção é de que este ano mais pessoas tenham acesso à pista, garantindo um Natal cheio de magia para quem visitar o Parque da Cidade neste final de ano”, disse Bruno Holanda.

As inscrições para a retirada dos ingressos gratuitos da pista de patinação serão disponibilizadas nos próximos dias. A Prefeitura divulgará as orientações sobre o cadastro e a participação por meio dos canais oficiais.