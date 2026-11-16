Por Julio Cesar

Publicada em 16/11/2026 às 16h21

INVESTIMENTO

Com o objetivo de proporcionar ambientes mais adequados e contribuir para o bem-estar e a produtividade dos servidores, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), entregou, no dia 26 de outubro, 17 climatizadores destinados a melhorar as condições de trabalho nas unidades do sistema prisional em Porto Velho.

A aquisição foi viabilizada por meio de emenda parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero). Do total de equipamentos, 11 serão distribuídos entre as unidades vinculadas à Diretoria Regional de Porto Velho. Os outros seis serão destinados às atividades e aos eventos promovidos pela Diretoria-Geral e pela Diretoria Administrativa da Polícia Penal de Rondônia.

Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito o investimento reforça a estrutura da instituição e melhora as condições de trabalho. “A aquisição de tecnologias, equipamentos operacionais e melhorias na estrutura contribui diretamente para as atividades dos servidores. Além disso, investir nesses recursos também valoriza a instituição e permite que os serviços sejam prestados com mais eficiência à população”.