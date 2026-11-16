Por Letícia Regis

Publicada em 16/11/2026 às 16h28

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realiza nesta semana uma série de serviços de manutenção, drenagem e recuperação de vias em diferentes pontos da capital. As equipes atuam em bairros das regiões Central, Sul e Leste, com intervenções voltadas à melhoria das condições de circulação e ao escoamento da água da chuva.

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Limpeza: pátio da Seinfra.

Drenagem: construção de boca de lobo, escavação de vala e assentamento de manilhas, no bairro Três Marias, na rua Henrique Valente, esquina com a rua Clementina de Jesus.

Nivelamento de vala e assentamento de manilha: bairro Castanheira, na rua Francisco Costa.

Desobstrução de boca de lobo: bairro Novo Horizonte, no cruzamento da avenida Campos Sales com a rua João Paulo I.

Demolição: bairro Centro, no cruzamento da rua Joaquim Nabuco com a avenida Duque de Caxias.

Tapa-buracos: bairro Cohab, no cruzamento da rua Miguel Calmon com a rua Tamareira.

Tapa-buracos: bairro Eldorado, no cruzamento das ruas Anari e São Miguel.

Prefeito Léo Moraes destaca a manutenção contínua da infraestrutura nos bairros de Porto Velho

O prefeito Léo Moraes destacou que a manutenção da infraestrutura é um trabalho permanente e necessário para atender às demandas dos moradores.

“Nosso trabalho é estar presente nos bairros e atender às demandas da população. Cada serviço realizado representa mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem vive em Porto Velho”.

As intervenções são distribuídas conforme as necessidades identificadas pelas equipes técnicas, permitindo atender diferentes regiões e executar serviços de manutenção e recuperação da infraestrutura urbana.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, explicou que as equipes trabalham em várias frentes, com atenção especial aos serviços de drenagem e recuperação das vias.

“Estamos com várias frentes de trabalho, principalmente em serviços de drenagem e recuperação das vias. Essas ações são importantes para melhorar o escoamento da água da chuva e as condições de tráfego”, explicou.

Os serviços de drenagem, limpeza e recuperação das ruas contribuem para a conservação da infraestrutura urbana, ajudam a prevenir alagamentos e proporcionam melhores condições de circulação para moradores e motoristas.