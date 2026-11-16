Por Helen Paiva

Publicada em 16/11/2026 às 16h44

Quando foi a última vez que você reservou um tempo para cuidar da própria saúde? Neste Novembro Azul, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), convida os homens a participarem das atividades programadas para os dias 19 e 25 de novembro. A programação inclui consultas, palestras, testes rápidos e orientações, com ações realizadas nas unidades de saúde e em um espaço da comunidade.

Na Unidade de Saúde da Família (USF) Hamilton Gondim, na zona Leste, as atividades acontecem no dia 19 de novembro, às 8h e às 14h, com palestras, orientações e consultas médicas voltadas ao público masculino.

O gerente da unidade, Alex Assunção, destaca que a atenção à saúde do homem precisa fazer parte da rotina durante todo o ano. Em novembro, a equipe intensifica as atividades de conscientização para incentivar a participação masculina e aproximar os moradores dos serviços disponíveis na rede municipal.

O prefeito Léo Moraes reforçou que incentivar os cuidados preventivos é fundamental para ampliar a atenção à saúde masculina e estimular a procura pelos serviços oferecidos pelo município.

“Cuidar da saúde também é uma demonstração de responsabilidade com a própria vida e com a família. Queremos incentivar os homens a procurarem atendimento, realizarem exames e não deixarem os cuidados para depois. A prevenção pode salvar vidas”.

SAÚDE MAIS PERTO DA POPULAÇÃO

No dia 25 de novembro, a partir das 14h, será a vez da USF São Sebastião, que levará sua programação ao Posto de Gasolina Estrela, localizado na avenida Lauro Sodré.

A ação oferecerá verificação da pressão arterial e da glicemia, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, solicitação de exames e orientações gerais. A atividade amplia a presença da equipe na comunidade e proporciona aos moradores uma oportunidade de esclarecer dúvidas e receber orientações sobre os cuidados com a saúde.

As duas mobilizações integram as ações do Novembro Azul desenvolvidas pela Semusa e buscam incentivar os homens a procurar os serviços de saúde, realizar avaliações periódicas e manter o acompanhamento preventivo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

19 de novembro — USF Hamilton Gondim

Horários: às 8h e às 14h.

Local: USF Hamilton Gondim, zona Leste.

Atividades: palestras, orientações e consultas médicas para homens.

25 de novembro — USF São Sebastião

Horário: a partir das 14h.

Local: Posto de Gasolina Estrela, avenida Lauro Sodré.

Serviços: verificação de pressão arterial e glicemia, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, solicitação de exames e orientações gerais.

Para obter informações sobre a participação e a organização dos atendimentos, os interessados podem procurar a unidade responsável por cada ação. A orientação é aproveitar a programação, conversar com os profissionais e incluir os cuidados com a saúde na rotina.