Por Thaís Alves

Publicada em 16/11/2026 às 16h12

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realiza serviços de manutenção na estrada que liga o distrito de São Carlos ao Lago do Cuniã. A iniciativa busca melhorar as condições de trafegabilidade e garantir mais segurança para quem utiliza a via, principalmente com a chegada do período chuvoso.

Os trabalhos incluem a recuperação de trechos com atoleiros, a elevação de pontos mais baixos da estrada e a instalação de um tubo de grande diâmetro em um local onde, durante o período de cheia, a água ultrapassa a pista. Neste ano, a força da água chegou a romper parte da estrada, provocando uma grande erosão.

A operação exige uma logística diferenciada devido às características da região e à necessidade de transportar os equipamentos por balsa. Para executar os serviços, foram transportadas duas caçambas, uma retroescavadeira e uma pá-carregadeira, além de combustível e materiais necessários às intervenções.

Recuperação da estrada reforça o acesso à Reserva Extrativista Lago do Cuniã e às comunidades locais

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, explicou que os trabalhos buscam recuperar os pontos mais críticos e melhorar as condições de acesso à região.

“Nosso objetivo é melhorar as condições de acesso ao Lago do Cuniã e preparar a estrada para o período chuvoso. Estamos mobilizando equipes, máquinas e equipamentos para recuperar os pontos mais críticos e garantir melhores condições de deslocamento para os moradores e demais usuários da via”.

Além de facilitar a mobilidade dos moradores, a estrada representa uma ligação importante com a Reserva Extrativista Lago do Cuniã, área reconhecida pela biodiversidade amazônica e pelas atividades tradicionais desenvolvidas pelas comunidades locais. Entre elas está o manejo sustentável de jacarés, realizado de forma regulamentada, que contribui para a conservação ambiental e a geração de renda.

O encarregado do Departamento de Estradas Vicinais (DEV), Jasson Borelle, explicou que o deslocamento das máquinas e dos materiais exige planejamento e uma operação logística específica.

Manutenção da via busca garantir a circulação de moradores e trabalhadores do Lago do Cuniã durante as chuvas

“É um trabalho que exige planejamento e uma grande operação logística, porque precisamos transportar máquinas, combustível e materiais por balsa. Nossa saída ocorreu no dia 12 e o retorno está previsto para o dia 20. Por isso, estamos intensificando os serviços para aproveitar ao máximo o período disponível e concluir as intervenções programadas”.

A manutenção também é importante para quem vive e trabalha na região, onde as condições de acesso podem ficar comprometidas durante as chuvas. Por isso, as equipes concentram os esforços nos trechos que apresentam maior necessidade de intervenção, buscando reduzir os transtornos e manter a estrada em melhores condições de circulação.

A recuperação da via contribui para facilitar o deslocamento dos moradores e o acesso às atividades desenvolvidas pelas comunidades do Lago do Cuniã, especialmente durante o período chuvoso, quando as condições de tráfego podem se tornar mais difíceis.