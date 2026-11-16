Por André Oliveira

Publicada em 16/11/2026 às 16h05

Porto Velho conquistou um importante reconhecimento para o turismo durante a 38ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris 2026), realizada no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, a capital rondoniense ganhou projeção internacional por meio da iniciativa Feel Brasil, desenvolvida pelo Sebrae em parceria com a Embratur, passando a integrar o catálogo de destinos turísticos com potencial de divulgação no mercado internacional.

Entre os destinos contemplados estão a Reserva Extrativista Lago do Cuniã e Porto Velho, reconhecida como Capital das Aves. A conquista representa um avanço na promoção turística do município e amplia a visibilidade de experiências que valorizam a biodiversidade amazônica, o turismo de observação de aves e a participação das comunidades tradicionais.

A presença de Porto Velho na Festuris foi resultado de uma articulação entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o Sebrae em Rondônia e parceiros locais. A iniciativa também contou com a colaboração das empresas Bera Turismo e Amazon Birdwatching, que contribuíram para apresentar experiências e produtos turísticos da região.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do reconhecimento para o desenvolvimento do turismo e a divulgação das riquezas naturais e culturais da capital.

“Esse resultado mostra que Porto Velho tem potencial para conquistar espaço no cenário turístico nacional e internacional. Temos uma riqueza natural extraordinária, uma cultura diversa e comunidades que fazem parte dessa identidade. Nosso compromisso é transformar esse potencial em oportunidades, fortalecendo o turismo, gerando renda e valorizando o que temos de melhor”.

O reconhecimento também representa uma oportunidade de ampliar a divulgação dos atrativos naturais e culturais do município, aproximando Porto Velho de novos públicos e fortalecendo as possibilidades de parcerias no setor turístico.

Aleks Palitot destaca a projeção internacional de Porto Velho como destino de natureza e biodiversidade

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, que também esteve em Gramado, comemorou a conquista e ressaltou o trabalho conjunto que possibilitou a inclusão dos destinos no catálogo internacional.

“É um momento histórico para Porto Velho. Pela primeira vez, estamos projetando internacionalmente nossos destinos por meio do Feel Brasil. Estamos mostrando ao mundo que Porto Velho é um destino de natureza, biodiversidade e experiências autênticas”.

COMUNIDADE DO CUNIÃ E EMPREENDEDORES FORTALECEM A PROMOÇÃO TURÍSTICA

A participação de Porto Velho na Festuris também contribuiu para dar visibilidade aos empreendedores do setor e aos moradores da Reserva Extrativista Lago do Cuniã. Em parceria com o Sebrae, a Prefeitura levou representantes do turismo local e integrantes da comunidade para apresentar as experiências oferecidas na região.

A iniciativa reforça a importância do turismo de base comunitária como instrumento de valorização dos conhecimentos tradicionais, geração de renda e conservação ambiental. A Reserva Extrativista Lago do Cuniã reúne paisagens amazônicas, biodiversidade, gastronomia regional e experiências que aproximam os visitantes do cotidiano das comunidades ribeirinhas.

A presença dos representantes locais também permite apresentar o turismo a partir da perspectiva de quem vive no território, valorizando os saberes, os costumes e as atividades desenvolvidas pelas próprias comunidades.

RECONHECIMENTO CONSTRUÍDO EM PARCERIA

A conquista também é resultado de uma articulação institucional que envolve diferentes setores. A Prefeitura destacou a contribuição do Sebrae Rondônia, o empenho da equipe da Semtel, a colaboração das empresas Bera Turismo e Amazon Birdwatching e o trabalho do ex-secretário municipal de Turismo, Paulo Moraes.

Também foram reconhecidos o apoio da Câmara Municipal de Porto Velho, responsável pela aprovação da lei municipal que reconhece a capital como Capital das Aves, além da contribuição do Conselho Municipal de Turismo e da Universidade Federal de Rondônia (Unir).

A inclusão de Porto Velho e da Reserva Extrativista Lago do Cuniã no catálogo do Feel Brasil amplia a visibilidade da Amazônia rondoniense no cenário turístico internacional e abre novas possibilidades de promoção, parcerias e desenvolvimento econômico para o município.