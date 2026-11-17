Por Letícia Regis

Publicada em 17/11/2026 às 17h01

Quem passa pelo entorno do 5º Batalhão da Polícia Militar, em Porto Velho, já pode perceber a diferença. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou uma ação de limpeza na região, com serviços de varrição e coleta de folhagens.

O trabalho foi realizado pela equipe de limpeza urbana nesta terça-feira (17) e teve como objetivo melhorar as condições do espaço, retirando folhas e resíduos acumulados e deixando o local mais organizado para quem circula diariamente pela área.

Mais do que manter as ruas limpas, ações como essa contribuem para uma cidade mais agradável e para a conservação dos espaços públicos. O trabalho das equipes ocorre em diferentes pontos da capital, atendendo às necessidades identificadas nas comunidades.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a manutenção da limpeza urbana faz parte de um conjunto de ações que refletem diretamente na qualidade de vida da população.

Limpeza e conservação renovam o aspecto dos espaços públicos e melhoram a circulação na região

“Uma cidade bem cuidada começa por aquilo que as pessoas encontram todos os dias nas ruas. A limpeza traz mais organização, melhora o ambiente e demonstra respeito por quem mora e trabalha em Porto Velho. Nosso compromisso é manter as equipes atuando nos bairros e nos espaços públicos, levando esse cuidado para toda a cidade”.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, ressalta que a atuação das equipes é fundamental para manter os espaços públicos em boas condições.

“A equipe trabalha diariamente para atender os pontos que precisam de atenção. A varrição e a coleta das folhagens são serviços importantes para manter o ambiente limpo, organizado e agradável. É um trabalho contínuo e que depende também da colaboração da população para que esses espaços permaneçam conservados”.

A ação no entorno do 5º Batalhão integra o trabalho de manutenção realizado pela Prefeitura em diferentes regiões de Porto Velho. Com a retirada de folhas e resíduos e a limpeza das áreas de circulação, o espaço ganha um novo aspecto e oferece melhores condições para moradores, servidores e demais pessoas que passam pelo local.