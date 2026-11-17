Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 17/11/2026 às 16h49

Dotado de duas usinas hidrelétricas de grande porte em seu território, o município de Porto Velho vem atuando intensamente nas ações de prevenção e segurança de barragens, garantindo tranquilidade à população porto-velhense, em especial às comunidades ribeirinhas ao longo do rio Madeira.

Na manhã desta terça-feira (17), um workshop promovido pela Santo Antônio Energia apresentou pontos importantes do trabalho de simulado comunitário, que se estenderá em atividades até o início do próximo mês de dezembro.

A Prefeitura de Porto Velho participou por meio de representantes da Defesa Civil Municipal e do Gabinete Militar. O coronel Marcelo Duarte foi um dos expositores do evento. Representando a prefeitura, ele falou sobre as comunidades que vivem em áreas consideradas de salvamento secundário.

“É importante a gente frisar que há uma segurança muito grande das barragens, mas nós precisamos estar preparados caso ocorra alguma situação. Precisamos estar preparados, por isso são tão importantes os simulados, que nos capacitam para atuar de maneira correta em uma eventual necessidade”, disse o coronel Marcelo Duarte.

Presente no local, o superintendente da Defesa Civil Municipal, Dr. Marcos Berti, ressaltou a importância dessa integração entre o Executivo Municipal e a Santo Antônio Energia no que diz respeito à integridade da população.

“Esse fator de prevenção é um dos nossos pilares de trabalho e hoje é a oportunidade dos nossos colaboradores fazerem mais uma capacitação e se prepararem para qualquer eventualidade. Mais uma vez, a Defesa Civil segue ligada a um trabalho de resposta e proteção da sociedade”, declarou Dr. Marcos Berti.

O prefeito Léo Moraes reafirmou o compromisso de manter um aparato municipal diligente e preparado para amparar a sociedade. Por isso, esse alinhamento estratégico se tornou um dos pontos fundamentais na garantia da segurança das barragens.

“Ações simuladas, cursos preparatórios, entre uma série de medidas preventivas, estão inseridas nesse alinhamento realizado entre a Prefeitura de Porto Velho e a Usina de Santo Antônio. Nosso foco é assegurar a segurança de todos e, para isso, é necessário estar pronto a todo momento”, comentou o prefeito Léo Moraes.

O workshop terá mais uma fase, quando será realizado um simulado de desastre de barragem. A previsão é que essa segunda etapa aconteça no próximo mês de dezembro.