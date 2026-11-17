Por Jhon Silva

Publicada em 17/11/2026 às 16h25

A expectativa pela inauguração da nova Unidade de Saúde da Família (USF) Orgulho do Madeira cresce entre os moradores do residencial, na zona Leste de Porto Velho. Após anos de espera, as famílias estão próximas de contar com uma estrutura de atendimento médico na própria comunidade, facilitando o acesso aos serviços de saúde.

A unidade, que está em fase final de implantação, deverá beneficiar mais de 16 mil pessoas, reduzindo a necessidade de deslocamento para outros bairros e contribuindo para diminuir a procura por atendimentos nas UPAs e policlínicas da região.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância da unidade para as famílias que aguardam a chegada do serviço.

“Estamos falando de uma conquista muito esperada pelos moradores do Orgulho do Madeira. Ter atendimento médico perto de casa representa mais conforto, dignidade e qualidade de vida para milhares de famílias”.

ATENDIMENTO MAIS PERTO DE CASA

A nova unidade contará com quatro equipes de Saúde da Família e quatro de Saúde Bucal, com previsão de funcionamento das 7h às 19h.

Entre os serviços previstos estão consultas médicas, vacinação, atendimento odontológico, pré-natal, acompanhamento de crianças, pacientes com hipertensão e diabetes, além de curativos, exames preventivos e visitas domiciliares.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, explicou que a estrutura permitirá ampliar a assistência básica e fortalecer o acompanhamento dos moradores.

“Essa unidade vai facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, principalmente para quem precisa de acompanhamento frequente. Nosso objetivo é oferecer um atendimento mais próximo, humanizado e completo para as famílias da região”.