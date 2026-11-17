Por IG

Publicada em 17/11/2026 às 16h07

A apresentadora Flávia Noronha criticou Virginia Fonseca durante o programa “TV Fama”, da RedeTV!, na última segunda-feira (16), ao comentar as recentes polêmicas envolvendo a influenciadora.

Na avaliação da jornalista, a dancinha de Virginia com o cantor Zé Vaqueiro não teve nada de errado, mas a imagem associada à empresária, após rumores de envolvimento com homens comprometidos, acaba alimentando desconfianças.

“Na minha opinião, até então, esse vídeo com o Zé Vaqueiro não tem nada de mais. Mas quando a mulher pega a