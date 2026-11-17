Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 17/11/2026 às 15h48

A United Airlines enfrentou uma falha generalizada em seus sistemas nesta segunda-feira (16), provocando atrasos em voos nos Estados Unidos. O problema impediu que algumas aeronaves recebessem informações necessárias para decolar e aconteceu apenas três dias depois de uma pane no controle de tráfego aéreo americano que paralisou operações em todo o país.

A companhia confirmou que a instabilidade foi resolvida após aproximadamente uma hora e meia. Segundo a Reuters, até as 18h50, no horário da costa leste americana, a United registrava 645 voos atrasados, o equivalente a 20% de sua programação, e 25 cancelamentos. Não foi possível determinar quantos desses casos foram provocados diretamente pela falha.

"Resolvemos um problema tecnológico que causou atrasos nas decolagens", informou a empresa em comunicado divulgado após o restabelecimento dos sistemas.

A United esclareceu que os aviões que já estavam no ar não foram afetados, assim como os voos operados pela United Express, sua divisão regional.

O que aconteceu

De acordo com um memorando do sindicato dos pilotos, obtido pela Reuters, a falha atingiu diferentes aplicativos utilizados pelas tripulações, incluindo ferramentas de comunicação.

Um dos principais problemas foi a impossibilidade de fornecer informações sobre o peso final das aeronaves, necessárias para os cálculos de segurança realizados antes da decolagem.

Sem esses dados, alguns pilotos precisaram permanecer nos portões de embarque enquanto aguardavam a normalização do sistema.

A companhia informou inicialmente que suas equipes trabalhavam para solucionar a instabilidade e orientou os passageiros a acompanhar a situação dos voos pelos canais oficiais.

"Estamos cientes da falha generalizada nos sistemas, e nossas equipes estão trabalhando intensamente para restabelecer a normalidade o mais breve possível", declarou a United em uma publicação nas redes sociais.

Falha na United Airlines foi provocada por ataque hacker?

A empresa afirmou que não encontrou indícios de que a interrupção estivesse relacionada a um incidente de segurança cibernética.

"Não há indícios de que se trate de um problema relacionado à cibersegurança", informou a companhia.

A causa específica da falha não foi divulgada.

O problema atingiu os sistemas internos da United Airlines e não foi associado oficialmente à pane registrada na sexta-feira (13) na rede da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

Nova pane ocorre três dias após apagão aéreo nos EUA

Na sexta-feira (13), uma falha tecnológica na rede da FAA levou à suspensão das decolagens em todo o território americano por quase cinco horas.

O problema foi associado à instalação de um roteador que sobrecarregou sistemas utilizados pelo controle de tráfego aéreo.

A interrupção provocou atrasos e cancelamentos que continuaram durante o fim de semana, enquanto as companhias tentavam reorganizar aeronaves, tripulações e passageiros.

Segundo dados da empresa de análise de aviação Cirium, mais de 18,1 mil voos programados entre sexta-feira e domingo foram cancelados ou sofreram atrasos significativos.

A United Airlines afirmou que não havia indicação de ligação entre a falha em seus sistemas e a interrupção nacional registrada três dias antes.

Como consultar a situação de um voo da United Airlines?

Passageiros com viagens programadas pela companhia podem verificar atualizações sobre horários, atrasos e cancelamentos pelo aplicativo oficial ou pelo site da United Airlines.

A consulta pode ser feita pelo número do voo ou pelas cidades de origem e destino.

O serviço está disponível em https://www.united.com/en/us/flightstatus.

A companhia não informou que os voos desta terça-feira (17) estariam sujeitos a uma nova paralisação generalizada após o restabelecimento dos sistemas.