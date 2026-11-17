A Secretaria de Assuntos Jurídicos do SINDSEF/RO alerta os servidores públicos do ex-território, bem como seus respectivos herdeiros, sobre o andamento do processo referente à ação dos 28,86%. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) julgou o processo de nº 0003771-93.2007.4.01.4100, tornando indispensável a localização dos beneficiários para a devida regularização nos autos.
Conforme detalhado no Ofício nº 052/2026, expedido pelo escritório Olympio Moraes Júnior & Advogados Associados em 10 de novembro de 2026, a ação foi julgada, embora ainda não haja uma data fixada para o pagamento. Para garantir a continuidade do processo e evitar a perda de direitos por prescrição, foi estabelecido um prazo rigoroso de 30 dias para que todos os interessados enviem a documentação necessária.
Orientações para Habilitação e Atualização:
Beneficiários Vivos: É obrigatório o envio de procuração, contrato, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado.
Casos de Falecimento (Herdeiros): Os herdeiros devem providenciar a habilitação legal, sendo obrigatória a apresentação do inventário ou formal de partilha.
O escritório responsável pela ação ressalta que não assumirá responsabilidade por eventuais perdas financeiras ou prescrição do direito decorrentes do descumprimento deste prazo. Os beneficiários ou familiares devem procurar o SINDSEF/RO o mais rápido possível para receber as instruções necessárias.
Relação de Beneficiários Convocados: Abaixo, a lista dos servidores que constam no processo e precisam regularizar sua situação documental no prazo estabelecido:
1. Adineu Alexandre Correia
2. Ailton João da Rocha
3. Albertino da Silva Oliveira
4. Alcebiades Campos
5. Alessandro Sabino Rodrigues
6. Alvinda Alves Pinheiro de Almeida
7. Alzira Indalina de Alencar França
8. Amazonino Pena dos Santos
9. Ana Amelia da Silva
10. Ana Cecilia de Matos Ferreira
11. Ana Holanda Justino
12. Anizia de Oliveira Flores
13. Antonia Farias Matias
14. Antonia Oliveira Silva
15. Antonia Pedroso de Andrade
16. Antonio dos Santos
17. Antonio Ferreira Freire
18. Antonio Luiz de Souza
19. Antonio Milton Carneiro
20. Antonio Pontes Neto
21. Auristela Lucas de Oliveira
22. Claudeonora Teixeira da Silva
23. Claudinor Ribeiro
24. Claudionor dos Santos
25. Claunice de Souza Moraes
26. Erondina Fernandes Moura
27. Espólio de Antonio Ribeiro de Lima
28. Francisca Alencar Cavalcante (Nome divergente: Francisca de Alencar de Souza)
29. Francisca da Costa Sales
30. Francisca Ferreira Galvão
31. Francisca Maria Pereira
32. Francisca Nazaré dos Santos
33. Francisco Bucarth
34. Francisco Cesar Trindade Rego
35. Francisco de Oliveira Maia
36. Francisco Paiva Cardoso
37. Gema Grotto
38. Idonezia Gonçalves Sehenem
39. Iracema José Ribeiro
40. Iracema Lourenço Vieira
41. Iraci Barbosa Gois
42. Iracy Amorim de Souza Freitas
43. Ivanir Fiera Cancelier
44. Ivonir Paganini Teixeira
45. Izabel Maria dos Santos
46. Izabel de Oliveira Silva
47. Izaquiel Lopes de Moraes
48. João Orlando de Freitas Zogbhi
49. Jose Cruz Stabile
50. Jose Eduardo dos Santos
51. Jose Ernesto Casanovas Suarez
52. Jose Faustino Filho
53. Jose Felix de Oliveira
54. Nair Alves
55. Natalina de Andrade Campos
56. Neiva Benedita Ferreira
57. Neli Veronica dos Santos
58. Neusa Evencio da Silva
59. Nilo Cardenas Gomes
60. Obadias Campos de Oliveira Filho
61. Raimunda Araújo dos Santos
62. Raimundo Nonato Lucena Pereira
63. Safa Delfino da Silva
64. Salvador Lino Valadares
65. Sebastiana Ribeiro de Almeida
66. Sebastião Benedito Gonçalves
67. Sebastião de Souza Machado
68. Sebastião de Barros Faca
69. Sebastião Ezequiel do Couto
70. Sebastião Garcia Gonçalves
71. Sebastião Marcelo de Oliveira
72. Sebastião Umbelino das Neves
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