Por Assessoria

Publicada em 17/11/2026 às 15h30

A Secretaria de Assuntos Jurídicos do SINDSEF/RO alerta os servidores públicos do ex-território, bem como seus respectivos herdeiros, sobre o andamento do processo referente à ação dos 28,86%. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) julgou o processo de nº 0003771-93.2007.4.01.4100, tornando indispensável a localização dos beneficiários para a devida regularização nos autos.

Conforme detalhado no Ofício nº 052/2026, expedido pelo escritório Olympio Moraes Júnior & Advogados Associados em 10 de novembro de 2026, a ação foi julgada, embora ainda não haja uma data fixada para o pagamento. Para garantir a continuidade do processo e evitar a perda de direitos por prescrição, foi estabelecido um prazo rigoroso de 30 dias para que todos os interessados enviem a documentação necessária.

Orientações para Habilitação e Atualização:

Beneficiários Vivos: É obrigatório o envio de procuração, contrato, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado.

Casos de Falecimento (Herdeiros): Os herdeiros devem providenciar a habilitação legal, sendo obrigatória a apresentação do inventário ou formal de partilha.

O escritório responsável pela ação ressalta que não assumirá responsabilidade por eventuais perdas financeiras ou prescrição do direito decorrentes do descumprimento deste prazo. Os beneficiários ou familiares devem procurar o SINDSEF/RO o mais rápido possível para receber as instruções necessárias.

Relação de Beneficiários Convocados: Abaixo, a lista dos servidores que constam no processo e precisam regularizar sua situação documental no prazo estabelecido:

1. Adineu Alexandre Correia

2. Ailton João da Rocha

3. Albertino da Silva Oliveira

4. Alcebiades Campos

5. Alessandro Sabino Rodrigues

6. Alvinda Alves Pinheiro de Almeida

7. Alzira Indalina de Alencar França

8. Amazonino Pena dos Santos

9. Ana Amelia da Silva

10. Ana Cecilia de Matos Ferreira

11. Ana Holanda Justino

12. Anizia de Oliveira Flores

13. Antonia Farias Matias

14. Antonia Oliveira Silva

15. Antonia Pedroso de Andrade

16. Antonio dos Santos

17. Antonio Ferreira Freire

18. Antonio Luiz de Souza

19. Antonio Milton Carneiro

20. Antonio Pontes Neto

21. Auristela Lucas de Oliveira

22. Claudeonora Teixeira da Silva

23. Claudinor Ribeiro

24. Claudionor dos Santos

25. Claunice de Souza Moraes

26. Erondina Fernandes Moura

27. Espólio de Antonio Ribeiro de Lima

28. Francisca Alencar Cavalcante (Nome divergente: Francisca de Alencar de Souza)

29. Francisca da Costa Sales

30. Francisca Ferreira Galvão

31. Francisca Maria Pereira

32. Francisca Nazaré dos Santos

33. Francisco Bucarth

34. Francisco Cesar Trindade Rego

35. Francisco de Oliveira Maia

36. Francisco Paiva Cardoso

37. Gema Grotto

38. Idonezia Gonçalves Sehenem

39. Iracema José Ribeiro

40. Iracema Lourenço Vieira

41. Iraci Barbosa Gois

42. Iracy Amorim de Souza Freitas

43. Ivanir Fiera Cancelier

44. Ivonir Paganini Teixeira

45. Izabel Maria dos Santos

46. Izabel de Oliveira Silva

47. Izaquiel Lopes de Moraes

48. João Orlando de Freitas Zogbhi

49. Jose Cruz Stabile

50. Jose Eduardo dos Santos

51. Jose Ernesto Casanovas Suarez

52. Jose Faustino Filho

53. Jose Felix de Oliveira

54. Nair Alves

55. Natalina de Andrade Campos

56. Neiva Benedita Ferreira

57. Neli Veronica dos Santos

58. Neusa Evencio da Silva

59. Nilo Cardenas Gomes

60. Obadias Campos de Oliveira Filho

61. Raimunda Araújo dos Santos

62. Raimundo Nonato Lucena Pereira

63. Safa Delfino da Silva

64. Salvador Lino Valadares

65. Sebastiana Ribeiro de Almeida

66. Sebastião Benedito Gonçalves

67. Sebastião de Souza Machado

68. Sebastião de Barros Faca

69. Sebastião Ezequiel do Couto

70. Sebastião Garcia Gonçalves

71. Sebastião Marcelo de Oliveira

72. Sebastião Umbelino das Neves