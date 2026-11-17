Por Assessoria

Publicada em 17/11/2026 às 14h51

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), entregou 9 kits do Programa Mamãe Cheguei na manhã desta terça-feira (17), no CRAS.

O programa apoia gestantes em situação de vulnerabilidade social, com acolhimento e cuidado durante a gestação e nos primeiros meses de vida do bebê. Cada kit reúne itens essenciais do enxoval: berço portátil, bolsa maternidade, roupinhas e produtos de higiene.

A entrega foi acompanhada pela coordenação e pelas educadoras sociais do CRAS e pela gerente regional da SEAS, que representou a secretária da pasta.

Gestantes que precisam de acompanhamento podem procurar o CRAS para saber como acessar o programa.