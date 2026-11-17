Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/11/2026 às 14h32

O Gazin Porto Velho Esporte Clube divulgou a sequência de seus seis compromissos no Campeonato Rondoniense de 2027. A programação prevê confrontos contra três adversários, com partidas distribuídas ao longo de seis rodadas. O primeiro desafio será diante do Rondoniense, enquanto o encerramento da sequência divulgada ocorrerá contra o S.C. Genus.

De acordo com a tabela apresentada pelo clube, a segunda rodada terá o Barcelona como adversário. Na terceira, o Porto Velho enfrentará o S.C. Genus. A sequência prossegue com um novo encontro diante do Rondoniense, previsto para a quarta rodada.

O Barcelona voltará a enfrentar a Locomotiva na quinta rodada. Já o sexto compromisso será contra o S.C. Genus, completando a programação anunciada pela equipe.

A divulgação foi feita nas redes sociais oficiais do Porto Velho Esporte Clube, que confirmou a definição da tabela e destacou o início dos preparativos para a disputa estadual.

Na publicação, o clube informou que o planejamento está voltado ao trabalho e à preparação para os compromissos do campeonato. A equipe também manifestou a intenção de realizar mais uma campanha de destaque na competição.

A arte compartilhada apresenta a ordem dos confrontos, mas não informa datas, horários ou locais das partidas.