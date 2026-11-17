Por Assessoria

Publicada em 17/11/2026 às 13h44

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD) apresentou um balanço das ações de seu mandato voltadas à saúde de Alvorada do Oeste. Os recursos viabilizados pela parlamentar contemplam a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos, além de ambulância, reformas de unidades e contratação de médicos especialistas.

Entre as ações estão a aquisição de cadeira odontológica e de ambulância para o hospital, assim como materiais permanentes para a unidade. O apoio também abrange equipamentos destinados à saúde, à cozinha e ao centro cirúrgico, contribuindo para melhorar a estrutura dos serviços oferecidos à população.

Na atenção básica, os investimentos incluem recursos para a reforma dos postos de saúde de Tancredópolis e Terra Boa. As melhorias buscam proporcionar condições mais adequadas de atendimento aos moradores e de trabalho às equipes que atuam nessas localidades.

A contratação de médicos especialistas também integra as ações apresentadas pela deputada, com foco no fortalecimento da assistência e no acesso da população aos serviços de saúde.

Ao divulgar o balanço, Lebrinha agradeceu aos moradores e às pessoas que contribuem para o desenvolvimento das ações no município. “Agradeço à população de Alvorada do Oeste pela confiança e a todos que somam esforços por uma saúde melhor”, afirmou.

A parlamentar reforçou o compromisso de continuar trabalhando pelo município. “Seguimos juntos, cuidando de pessoas!”, destacou.