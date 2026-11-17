Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/11/2026 às 14h08

Três deputados estaduais do PL viajaram à China em missão oficial com a justificativa de conhecer o sistema político do país e buscar experiências na área de tecnologia. São eles Ivan Naatz, Maurício Peixer e Marcius Machado, de Santa Catarina. A viagem foi noticiada nesta terça-feira (17) pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa catarinense autorizou o afastamento dos parlamentares por 15 dias, a partir de 10 de novembro. Fernando Krelling, do MDB, também recebeu autorização para participar da missão. Os atos foram publicados no Diário da Assembleia.

No requerimento apresentado por Ivan Naatz, o conhecimento do modelo político chinês aparece expressamente entre os objetivos do deslocamento.

“Para aprendermos como funciona o sistema político Chinês.”

O documento também prevê visitas a empresas de tecnologia e a busca de ideias que possam ser aproveitadas nos estados brasileiros. Nos pedidos de Krelling e Peixer, a justificativa inclui conhecer experiências e soluções para eventual aplicação em Santa Catarina.

Segundo o Metrópoles, as despesas da missão são custeadas pela Assembleia. O roteiro prevê agendas em Pequim e Xangai, um dos principais centros econômicos chineses. A reportagem não informa o valor total dos gastos.

A comitiva reúne integrantes do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma visita ao país governado pelo Partido Comunista Chinês desde 1949. O aprendizado sobre o sistema político aparece nos requerimentos ao lado das agendas de inovação e intercâmbio de experiências.