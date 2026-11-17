Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/11/2026 às 15h22

O Projeto Karatê de Letra, que oferece aulas gratuitas a crianças, jovens e adultos em Espigão d’Oeste, passou a contar com dois atletas graduados faixa-preta após exame realizado em Rolim de Moura, no dia 14 de novembro. Robson Reverdito Filho e Anézio Lucas Santos Almeida alcançaram o 1º Dan, depois de serem aprovados na avaliação de graduação do estilo Goju-Ryu.

A conquista ocorreu durante o Exame de Faixa promovido pela Federação de Karatê Rondoniense Esportiva (F.R.K.E.), nas instalações do Centro de Treinamento Godoi, espaço ARECEL. Os participantes foram submetidos à avaliação correspondente à passagem do 1º Kyu para o 1º Dan.

A atividade também contou com a presença de representantes do estilo Shotokan, convidados para acompanhar o procedimento. Entre eles estavam os senseis Marco Vinício, 5º Dan e diretor de graduação, Sandega, 3º Dan, Lucas Chagas, 1º Dan, e André, 1º Dan.

A responsabilidade pela avaliação ficou com uma banca examinadora composta por três representantes do Goju-Ryu. Os senseis Cleber Gasques e Odair José, ambos graduados no 3º Dan, participaram dos trabalhos ao lado da sensei Ana Paula, detentora do 1º Dan.

Com a aprovação de Robson Reverdito Filho e Anézio Lucas Santos Almeida, o Projeto Karatê de Letra registra a graduação de dois de seus integrantes à faixa-preta. A iniciativa desenvolve atividades de karatê gratuitamente no município de Espigão d’Oeste, atendendo diferentes faixas etárias.